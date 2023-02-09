Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день

После ухода из

жизни королевы Великобритании Елизаветы II место главы британской монархии перешло ее старшему сыну

Чарльзу. В официальных документах его имя теперь звучит как Карл III. Коронация состоится уже весной, но

монарх выполняет свои обязанности уже сейчас.

На днях состоялся

один из визитов в восточную часть Лондона. Король Карл и его супруга Камилла пообщались

с выходцами из Бангладеш, а затем их пригласили в местную мечеть. Вот тут-то и

нашлась дыра в бюджете британской монархии, в прямом смысле этого слова.

По традиции, при

входе в мечеть нужно снять обувь. Карл III снял свои ботинки, и все увидели огромную дыру на его

носках. Когда новость разлетелась по газетам, читатели выразили недоумение:

неужели у страны нет денег королю на новую пару носков?

Интересно, в этот

день Король Карл прилюдно опозорился дважды. Во время беседы с подданными, ему

задали вопрос по поводу возвращения Принца Гарри. Напомним, что скандальный

наследник уехал в США и оттуда выливает семейную грязь. Отвечать на вопрос

монарх не стал, а задумчиво уточнил, о ком именно идет речь. И хотя эта ремарка

вызвала волну смеха, истинные поклонники королевской семьи недоумевают от такой

глупости Карла III.