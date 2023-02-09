 

Дыра в бюджете британской монархии: Король Карл прилюдно опозорился дважды за день

09.02.2023, 22:25, Разное
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После ухода из
жизни королевы Великобритании Елизаветы II место главы британской монархии перешло ее старшему сыну
Чарльзу. В официальных документах его имя теперь звучит как Карл III. Коронация состоится уже весной, но
монарх выполняет свои обязанности уже сейчас.

На днях состоялся
один из визитов в восточную часть Лондона. Король Карл и его супруга Камилла пообщались
с выходцами из Бангладеш, а затем их пригласили в местную мечеть. Вот тут-то и
нашлась дыра в бюджете британской монархии, в прямом смысле этого слова.

По традиции, при
входе в мечеть нужно снять обувь. Карл III снял свои ботинки, и все увидели огромную дыру на его
носках. Когда новость разлетелась по газетам, читатели выразили недоумение:
неужели у страны нет денег королю на новую пару носков?

Интересно, в этот
день Король Карл прилюдно опозорился дважды. Во время беседы с подданными, ему
задали вопрос по поводу возвращения Принца Гарри. Напомним, что скандальный
наследник уехал в США и оттуда выливает семейную грязь. Отвечать на вопрос
монарх не стал, а задумчиво уточнил, о ком именно идет речь. И хотя эта ремарка
вызвала волну смеха, истинные поклонники королевской семьи недоумевают от такой
глупости Карла III.


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