 

Мнение: Англосаксонский Микола Гоголь

09.02.2023, 22:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вообще, самый трудный для английского языка русский писатель – это Николай Гоголь. Причем в данной фразе следует понимать буквально оба слова – и «язык», и собственно фамилию. Язык у англичан и американцев не приспособлен для этого сочетания двух «г». Нам это кажется странным – типа, что тут сложного? – а у них не получается. Был у меня в бурные 90е приятель-американец по USAID по имени Эрик – он мне первый рассказал о таком диковинном затруднении. Но, поскольку Эрик был фанфарон по натуре, он, конечно, хотел в первую очередь похвастать – типа на факультете советологии, который он блестяще закончил, именно он лучше всех на курсе умел это сказать. “Прямо как русский!” Тут Эрик останавливался, невероятно напрягался, корчил какую-то жуткую физиономию и с отчаянным усилием выдавливал из себя – ГОГОЛ! (еще и смягчить последнюю “л” у него уже сил определенно не хватало). После чего победно оглядывал всех нас.

У англоамериканцев с Гоголем есть и второе затруднение – они не знают, как его заковыристую фамилию записать. Какими буквами? Если просто Gogol – то это только с отчаяния, поскольку вообще-то такое должно читаться как Джоджол; на слух – вообще ничего похожего! Проблема!

Но иногда в английском для передачи русского твердого «г» (несуществующего в английском языке) используется «эйч», то есть «h». В этом есть логика, ведь это на самом деле парные звуки, г и х – звонкий и глухой. Отсюда как бы выход для измученных Гоголем англичан. В Вики я увидел, что один из широко распространенных вариантов написания нашего Гоголя по-английски – Hohol. Как говорится – дешево и сердито.

А теперь представим обратный перевод с английского: «Кто написал роман «Мертвые души»? – Великий русский писатель Хохол!»
Занавес.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03.21 / Министерство иностранных дел Республики Беларусь

31.12.20 / «Это был лучший год в моей жизни»: Джордж Сорос назвал 2020-й самым успешным в своей карьере

08.06.22 / Белград укрепляет отношения с Москвой, несмотря на выговоры от Брюсселя

23.07.22 / Минимум хайлайтера и никаких накладных ресниц: пять советов по нанесению смелого макияжа, чтобы не выглядеть при этом вульгарно

19.03.21 / Мнение: Российский авиапром избавляется от балласта

16.06.21 / Независимые судмедэкспертки установили, что Николай Гоголь перед погребением впал в кому от отравления ингибиторами холинэстеразы

30.01.22 / Два фильма с Брэдом Питтом и возвращение “Крика”: самые ожидаемые кинопремьеры 2022 года

09.08.22 / Мнение: Темза пересохла, поворот рек в Австралии и уход чая Липтон из России

07.12.21 / Изящные формы, откровенные фото и сходство с мамой: какой выросла 20-летняя дочь Веры Брежневой

27.07.22 / Почему Zara вернулась в Россию в новом формате – отвечает эксперт

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика