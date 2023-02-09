Мнение: Англосаксонский Микола Гоголь

Вообще, самый трудный для английского языка русский писатель – это Николай Гоголь. Причем в данной фразе следует понимать буквально оба слова – и «язык», и собственно фамилию. Язык у англичан и американцев не приспособлен для этого сочетания двух «г». Нам это кажется странным – типа, что тут сложного? – а у них не получается. Был у меня в бурные 90е приятель-американец по USAID по имени Эрик – он мне первый рассказал о таком диковинном затруднении. Но, поскольку Эрик был фанфарон по натуре, он, конечно, хотел в первую очередь похвастать – типа на факультете советологии, который он блестяще закончил, именно он лучше всех на курсе умел это сказать. “Прямо как русский!” Тут Эрик останавливался, невероятно напрягался, корчил какую-то жуткую физиономию и с отчаянным усилием выдавливал из себя – ГОГОЛ! (еще и смягчить последнюю “л” у него уже сил определенно не хватало). После чего победно оглядывал всех нас.

У англоамериканцев с Гоголем есть и второе затруднение – они не знают, как его заковыристую фамилию записать. Какими буквами? Если просто Gogol – то это только с отчаяния, поскольку вообще-то такое должно читаться как Джоджол; на слух – вообще ничего похожего! Проблема!

Но иногда в английском для передачи русского твердого «г» (несуществующего в английском языке) используется «эйч», то есть «h». В этом есть логика, ведь это на самом деле парные звуки, г и х – звонкий и глухой. Отсюда как бы выход для измученных Гоголем англичан. В Вики я увидел, что один из широко распространенных вариантов написания нашего Гоголя по-английски – Hohol. Как говорится – дешево и сердито.

А теперь представим обратный перевод с английского: «Кто написал роман «Мертвые души»? – Великий русский писатель Хохол!»

Занавес.