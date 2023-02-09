В РФ продается мощный серийный BMW за 30 млн рублей

Новый гибридный кроссовер BMW XM 2023 появился в одном из объявлений на «Авито Авто».

Вместе с тем автомобиль привлекателен тем, что является самым мощным в своем сегменте у баварской компании. Предложение относится к частному лицу из Подмосковья, тогда как приобрести данный автомобиль можно за 30 млн рублей. Однако покупателям предлагается пока лишь оформить заказ на доставку техники в Россию. Выбранный вариант выполнен в голубом цвете кузова.

Также здесь установили 4,4-литровый бензиновый двигатель с турбиной на 197 л.с. Новый паркетник BMW XM 2023 модельного года получил восьмиступенчатую автоматическую трансмиссию. С улучшенными характеристиками автомобиль разгоняется до сотни за 4,3 секунды. Запас хода на электротяге достигает 88 километров.