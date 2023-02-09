Бежевый тренч и полосатый свитер: базовые предметы гардероба, которые украсят джинсы скинни в 2023 году

Каждый сезон нам предсказывают, что узкие джинсы выйдут из моды, но, несмотря на это, не так много альтернативных вариантов, которые действительно могут вытеснить их с топовых позиций. В 2023 году мы тоже не увидим массовый отказ от них, поэтому покажем вам четыре основные вещи, которые сделают узкие брюки лучшей деталью гардероба.

Блейзер

Вы можете мгновенно превратить джинсовый комплект в удобную одежду для деловых встреч, если купите хорошо скроенный блейзер. Он придает образу женственный, нарядный, но не слишком торжественный вид. Он может быть выполнен из твида или вискозы, с воротником или без воротника, оверсайз или облегающий. При выборе блейзера ориентируйтесь на свой вкус. В настоящее время в моде двубортные и удлиненные фасоны, которые можно использовать даже в качестве жакетов.

Белая рубашка

Пара классической белой рубашки и джинсов неотразима, и узкие брюки не исключение. Прекрасный выбор, который хорошо смотрится со спортивной обувью, мокасинами или туфлями на высоком каблуке, как раз то, что нужно для любого случая. Белоснежная рубашкой будет представлять собой акцентный элемент наряда. Хлопчатобумажные рубашки следует носить с узкими джинсами, особенно если вы хотите немного отвлечь внимание от выступающего животика. На женственных фигурах более выигрышно смотрятся блузки из легкого материала. И обращайте внимание на высоту посадки брюк, здесь для каждого типа фигуры свой выбор.

Обладательницы широких бедер могут сбалансировать общий вид с помощью яркой белой рубашки. В этом случае может быть выгодно носить короткий топ, а поверх него рубашку, застегивая только нижние пуговицы. Худеньким девушкам следует быть осторожными с рубашками оверсайз. Они могут смотреться слишком пышными на их теле. Конечно, все это только теория, всегда примеряйте выбранную рубашку несколькими способами, заправленной вниз и выпущенной поверх брюк. Вы почувствуете и увидите, какой способ ее ношения вам наиболее подходит.

Полосатые свитера

Бретонские полосатые кофты теперь стали выбором номер один. Они считаются роскошной повседневной одеждой, которая оптимально смотрится с джинсами. Вместе они создают женственный комплект, который можно дополнить ботильонами, балетками, лоферами или даже оксфордами, но в целом они также хорошо сочетаются с классическими базовыми вещами, такими как блейзеры и жакеты-баллоны. И в этом случае идеальный крой станет тем, что создает общее очарование.

Забудьте про яркие, аляповатые полосы. Сегодня в моде элегантный, едва заметный, тонкий рисунок. И он создает оптимальный дуэт с джинсами.

Длинный тренч

Это правда, что тренч – атрибут весеннего гарбероба. Но она уже скоро придет, а значит, пора вытаскивать из недр гардероба любимые наряды. Такое пальто отлично смотрится с узкими брюками. Это неподвластный времени стиль, что делает такой наряд подходящим для любых случаев и ситуаций. В случае с тренчами особенно хороши длинные фасоны, модели оверсайз и даже модели с рисунком, эффектом искусственной кожи или другими текстурами. Скоро потеплеет и можно будет снова носить любимые вещи.

В случае с классическим бежевым тренчем, если вы хотите разнообразить образ, наденьте симпатичный платок. Абсолютно выигрышный выбор, который сделает наряд более женственным и утонченным.

Заключение

Синие или черные джисы скинни не потеряют актуальности в 2023 году. Они хорошо подходят для женщин всех возрастов, вкусов и предпочтений. Подберите базовые предметы в гардеробе, и вы будете блистать каждый день. С наступлением весны сочетание блейзера, тонкого свитера и брюк становится повседневной реальностью. А в прохладные дни выручает модный тренч.