 

Маска из пажитника с яблочным уксусом питает кожу головы: как избавиться от перхоти зимой

09.02.2023, 21:35, Разное
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Кожа головы зимой становится сухой, это может спровоцировать появление перхоти. Чтобы избавиться от нее, можно применять самые разные народные средства. Например, лимон и кокосовое масло или чайное дерево и миндальное масло. Многие из этих ингредиентов наверняка есть у вас дома.

Кокосовое масло и лимон

Кокосовое масло позволит напитать волосы, что тоже очень полезно зимой. Вы наверняка замечали, что волосы в холодное время года становятся более сухими и даже начинают электризоваться. Более того, это благотворно скажется на их внешнем виде. В сочетании с лимоном кокосовое масло помогает не только устранить перхоть, но и предотвратить ее дальнейшее появление.

Для того чтобы приготовить маску, нужно взять две столовые ложки теплого кокосового масла и смешать парой столовых ложек сока лимона. Вотрите состав в кожу головы и оставьте его на 20 минут, а затем просто вымойте волосы.

Масла: миндальное и чайного дерева

Миндальное масло обладает противогрибковыми и антимикробными свойствами. Это одно из эффективных средств для борьбы перхотью в домашних условиях. Масло чайного дерева помогает очистить кожу от омертвевших клеток. Плюс оно позволяет устранить дрожжи и грибок, которые вызывают перхоть.

Смешайте две капли масла чайного дерева с 50 мл миндального масла. Эту смесь следует распределить по коже головы, помассировать, а через полчаса смыть обычным шампунем.

Алоэ вера и ним

Ним и алоэ вера известна своими антибактериальными и противогрибковыми свойствами, что как раз и нужно, чтобы избавиться от перхоти. Когда эти ингредиенты объединяются вместе, получается отличная смесь для борьбы с этой напастью.

Нужно взять 2 ст. л. геля алоэ вера и добавить 15 капель масла нима. Приготовленное средство нужно распределить по коже головы и оставить на 30 минут. По истечении этого времени вымыть голову шампунем от перхоти.

Маска из пажитника и яблочного уксуса

Пажитник содержит большое количество никотиновой кислоты и белков, которые помогают предотвратить появление перхоти и питают кожу головы. Кроме того, пажитник способствует еще и росту волос. Что касается яблочного уксуса, то он тоже хорошо борется с перхотью и делает волосы более здоровыми. С помощью этого ингредиента можно поддерживать кислотно-щелочной баланс кожи головы.

Замочите две столовые ложки пажитника на ночь, а затем добавьте пол чайной ложки яблочного уксуса и хорошо перемешайте. Смесь следует распределить по коже головы и оставить на полчаса. Затем следует помыть волосы шампунем с кондиционером от перхоти.

Банан, лимон и мед

Банан следует растереть пюре, добавить несколько капель лимонного сока и чайную ложку меда. Полученную смесь необходимо нанести на кожу головы и смыть через 30 минут.


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