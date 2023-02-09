Мнение: Игра
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В Вагнер-центре сыграли в киберигру Hearts of Iron IV.
Россия повоевала с НАТО.
Все закончилось очень скверно. Противники обменялись ядерными ударами, после которых Европа превратилась в рад радиоактивные руины.
Менеджмент игры пытался заблокировать трансляцию, но не смог, потому как стрим шел через VK Live.
Мне интересно, такие игры реально интересны миллионам?
Фотографии отсюда
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Источник: Ирек Муртазин
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