Мнение: Игра

В Вагнер-центре сыграли в киберигру Hearts of Iron IV.

Россия повоевала с НАТО.

Все закончилось очень скверно. Противники обменялись ядерными ударами, после которых Европа превратилась в рад радиоактивные руины.

Менеджмент игры пытался заблокировать трансляцию, но не смог, потому как стрим шел через VK Live.

Мне интересно, такие игры реально интересны миллионам?

Фотографии отсюда

—