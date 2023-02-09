 

Мнение: Игра

09.02.2023, 21:30, Разное
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В Вагнер-центре сыграли в киберигру Hearts of Iron IV.

Россия повоевала с НАТО.

Все закончилось очень скверно. Противники обменялись ядерными ударами, после которых Европа превратилась в рад радиоактивные руины.

Менеджмент игры пытался заблокировать трансляцию, но не смог, потому как стрим шел через VK Live.

Мне интересно, такие игры реально интересны миллионам?

Фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин


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