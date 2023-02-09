Мнение: Кто же подорвал «Северные потоки», Пинк Флойд за Россию, США не поедут на чемпионат по боксу

1. Ну что ж, вот и прояснилось окончательно, кто взорвал «Северные потоки». О вине США заявил известный американский журналист Сеймур Херш – вот полный перевод его статьи на сайте «ИноСМИ». И это не какой-то случайный, невесть откуда взявшийся автор в Интернете – это один из самых знаменитых и титулованных американских журналистов-расследователей (ссылка):



Известный американский журналист Сеймур Херш утверждает, что взрывчатку под “Северные потоки” летом 2022 года заложили американские водолазы США под прикрытием учений НАТО, а активировали норвежцы.

Херш заявляет, что решение о подрыве утверждал лично Джо Байден после более 9 месяцев секретных обсуждений с командой по нацбезопасности.

Он утверждает, что в ходе обсуждений в Вашингтоне диверсии на “Северных потоках” главный вопрос был – как не оставить улик.

Также журналист пишет, что к подготовке плана диверсии на “Северных потоках” причастен советник президента США по нацбезопасности Салливан.

Херш заявил, что в Белом доме и ЦРУ отрицают причастность Вашингтона к диверсии на “Северных потоках”, назвали это ложью и вымыслом.

Сеймур Херш – один из известнейших американских журналистов-расследователей, удостоенный Пулитцеровской премии за расследование американских военных преступлений во Вьетнаме. Также с его статьи начался скандал вокруг жестокого обращения американских военных с иракскими заключенными в тюрьме «Абу-Грейб».

Впрочем, в вине США у нас никто особенно и не сомневался, и едва ли в России кого-то шокировала эта новость. Но большой интерес здесь представляют детали. Например, что теракт на «Северных потоках» американцы начали готовить ещё до начала СВО (ссылка):

В статье сказано, что президент США Джо Байден поручил своему советнику по национальной безопасности Джейку Салливану собрать межведомственную группу для разработки плана уничтожения трубопроводов. Кроме того, известно, что недовольство российскими газопроводами открыто выражали госсекретарь Энтони Блинкен и его заместитель Виктория Нуланд.

По словам журналиста, в декабре 2021 года Салливан созвал совещание группы, которая состояла из Объединенного комитета начальников штабов, сотрудников ЦРУ и Госдепартамента, а также Минфина. На этом собрании Салливан попросил дать рекомендации об ответных мерах на предстоящую специальную военную операцию на Украине. Отмечается, что тогда Салливан намеревался разработать план ликвидации двух трубопроводов «Северный поток».

Напомню, что в декабре 2021 года США могли принять предложения России о гарантиях невступления Украины в НАТО и откате натовской инфраструктуры от российских границ. Но вместо этого они предпочли пойти на конфликт и взорвать наши газопроводы (а также, вообще-то, и немецкие).

Не обошлось и без сюрпризов. Главным партнёром США по подрыву газопроводов выступила вовсе не Великобритания, как все предполагали, а Норвегия (ссылка):

Норвегия оказалась идеальным местом для базирования миссии. <…>

Планировщики в Вашингтоне знали, что им придется отправиться в Норвегию. “Они ненавидели русских, а в норвежском военно-морском флоте было очень много превосходных моряков и аквалангистов, обладавших накопленным за несколько поколений опытом глубоководной нефтегазопоисковой разведки”, — пояснил источник. Кроме того, эти люди тоже были готовы хранить информацию о миссии в тайне. (Вероятно, норвежцы преследовали и другие интересы: уничтожение “Северного потока” — если американцы сумели бы провернуть эту операцию — позволило бы Норвегии продавать Европе гораздо больше собственного природного газа).

В марте несколько членов команды планировщиков вылетели в Норвегию, чтобы встретиться там с представителями норвежских секретных служб и ВМС. Один из ключевых вопросов заключался в том, где именно в Балтийском море заложить взрывчатку. На многих участках расстояние между газопроводами “Северный поток” и “Северный поток – 2”, каждый из которых имеет по две нитки и которые пролегают до немецкого портового города Грайфсвальд, составляет всего около полутора километров.

Норвежские ВМС быстро нашли подходящее место — на мелководье Балтийского моря в нескольких километрах от датского острова Борнхольм. Там трубопроводы были расположены на расстоянии более полутора километров друг от друга по морскому дну на глубине всего 80 метров. <…>

26 сентября 2022 года разведывательный самолет P8 ВМФ Норвегии совершил, казалось бы, рядовой полет и сбросил гидроакустический буй. Сигнал распространился под водой — сначала на “Северный поток – 2”, а затем и на “Северный поток – 1”. Через несколько часов сработала мощная взрывчатка С-4, и три из четырех трубопроводов оказались выведены из строя. Через несколько минут на поверхности воды скопились огромные лужи метана из поврежденных труб, и мир понял, что произошло нечто необратимое.

Что ж, всего этого более чем достаточно для начала масштабного расследования, по итогам которого, – в случае подтверждения данной информации, – США и Норвегию с полным основанием следует признать странами-террористами. В этом расследовании не менее нас заинтересована Германия, но, понятно, рассчитывать на неё не стоит. Нынешние немецкие власти полностью подконтрольны США, обвинять в чём бы то ни было своих хозяев немецкие политики не могут.

2. Вообще, на Западе осталось ещё немало честных и адекватных людей, которые не боятся говорить правду (ссылка):



Сооснователь Pink Floyd Роджер Уотерс на совбезе ООН осудил страны, спровоцировавшие Россию на проведение спецоперации

Роджер Уотерс фронтмен и сооснователь Pink Floyd выступил сегодня на заседании Совета Безопасности ООН по Украине, созванное по инициативе российской стороны. В своем выступлении певец осудил спровоцировавшие Россию страны и призвал к немедленному прекращению огня.

«Мы не хотим превращать наших детей в пушечное мясо. Единственный здравый путь сегодня — призвать к немедленному прекращению огня», — заявил певец.

Ранее Уотерс постоянно заявлял о том, что власть в незалежной захватили группировки националистов, приведшие страну к катастрофе. Также певец активно выступал и против поставок вооружений Киеву, считая, что такая «помощь» со стороны западных стран приведет лишь к новым жертвам, при этом подчеркивая, что НАТО — главный виновник конфликта на Украине, а Байден — военный преступник.

3. Таки не все международные спортивные организации находятся в рабстве у США и у Запада, не все лицемерно смешивают спорт с политикой. Нашёлся как минимум один чемпионат мира, на который мы поедем, а американцы – нет (ссылка):

Сборная США пропустит чемпионат мира по боксу 2023 года из-за допуска российских и белорусских спортсменов с национальным флагом и гимном. Об этом сообщается на сайте американской команды.