 

Скандалы: Беглова раскритиковали за открытую «для галочки» детскую поликлинику в Невском районе

09.02.2023, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Жители Невского района Северной столицы возмущены, что в Смольном не позаботились об обеспечении подъезда автомобилей к недавно открытой «Детской городской поликлинике № 62»

Об этом сообщает паблик «Поребрик сити | Новости Санкт-Петербурга» в социальной сети «ВКонтакте». Горожане отмечают, что в медучреждении располагается районное травматологическое отделение, однако пациентам с различного рода травмами добраться на прием к врачу без посторонней помощи практически невозможно при отсутствии подъездных дорог.

Один из местных жителей записал видео, в котором попытался обратить внимание чиновников из администрации губернатора Александра Беглова на очевидную проблему, которая, помимо прочего, усугубляется некачественной уборкой территории вокруг нового медучреждения. Так, на опубликованной в соцсети видеозаписи, видны сугробы, лежащие по периметру новой детской поликлиники, которые приходится преодолевать пациентам.

«Открыли детскую поликлинику. Все хорошо… Раньше мы ездили на Искровский 8, но к этой поликлинике нет ни одного подъезда. Сюда перенесли травму. Как ребенок на костылях, если его не смогут подвезти на машине, как он будет добираться. Его что на руках тащить сюда? <…> Кто это сдавал, кто это принимал?», — задается вопросом автор видео.

Сообщалось, что детское поликлиническое отделение № 15 СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» по адресу: Союзный проспект, дом 7, начало свою работу с 6 февраля. В этот день первых пациентов здесь начали принимать специалисты районного травматологического отделения. Врач-невропатолог, нефролог, хирург и эндокринолог также уже ведут прием в плановом порядке по предварительной записи. Кроме того, с 13 февраля начнется осуществляться прием пациентов, прикрепленных к СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 62» по полису обязательного медицинского страхования. При отсутствии подъездной дороги горожанам буквально приходится преодолевать препятствия в виде сугробов, чтобы попасть в медучреждение.

В комментариях под постом пользователи «ВКонтакте» подвергли критике губернатора Александра Беглова и его аппарат за то, что важный для города инфраструктурный проект был реализован с подобного рода недоработками. Также жители Северной столицы отметили, что, судя по всему, градоначальник совершенно не думал о людях, а поликлиника была построена для «галочки», чтобы отчитаться за проделанную работу перед президентом.

Средства массовой информации неоднократно отмечали, что при губернаторстве Александра Беглова в Петербурге сформировался дефицит объектов социальной инфраструктуры, таких как поликлиники, школы и детские сады.

Марина Малахова


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.12.22 / Скандалы: Охотницы за головами

06.03.22 / Мнение: Коротко по Украине. 06.03.2022

04.09.22 / Юлия Михалкова взволновала поклонников фотографией в бикини на яхте

02.09.22 / Скупают, но не русские: какой народ ринулся приобретать жилье в Москве

13.02.22 / Любовь Толкалина заявила, что Евгения Брик ушла из жизни талантливо

30.05.22 / Мнение: О новой украинской тактике… Или это уже стратегия?

15.12.20 / Народно-освободительная армия Китая использует “костюмы-экзоскелеты” на границе в Гималаях

03.12.22 / «Это другое» – глава Департамента цензуры Латкомнадзора опроверг существование цензуры в Латвии

01.08.22 / Начальник Управления дорог и транспорта КГБУ, может стать министром транспорта Пермского края

12.01.22 / «Проклятие “Прямого эфира”»: Появилась мистическая версия гибели Михаила Зеленского

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика