Конгрессмены потребовали от Байдена прекратить помогать Киеву

Американские конгрессмены внесли на рассмотрение резолюцию с требованием к администрации президента Джо Байдена прекратить оказывать финансовую и военную помощь Украине, резолюцию опубликовал член Палаты представителей республиканец Мэтт Гетц.

Документ носит название «Резолюция об усталости от Украины», его подписали Гетц и еще 10 конгрессменов. Проект резолюции содержит требование к властям США «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине», а также призыв ко всем сторонам конфликта к достижению мирного урегулирования, информирует РИА «Новости».

Резолюция также содержит тезис о том, что, оказывая помощь Киеву, США «непреднамеренно» способствуют росту числа жертв среди гражданского населения.

Напомним, администрация Соединенных Штатов берет на себя не ограниченные по времени обязательства по поддержке Украины, сообщил президент США Джо Байден в интервью американской телекомпании PBS.

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