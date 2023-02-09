Зеленский заявил, что разведка Украины знает о военно-техническом состоянии армии ФРГ

Разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, он сообщил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что Киеву не хватает ракет. «Я сказал канцлеру: Олаф, послушай, у нас не хватает ракет. Я знаю, что у вас самого больше нет, у нас тоже есть разведка. Я знаю, что ты отдаешь нам все, что у тебя есть. И я не знаю, как, но ему действительно удалось ускорить процесс их производства», — сказал он в опубликованном в четверг интервью журналу «Шпигель».

Также президент выразил благодарность за поставку Киеву системы противовоздушной обороны Iris-T, передает ТАСС.

Отмечается, что сейчас все больше политиков в Германии говорят о недостаточном оснащении германской армии. Как заявляла уполномоченная Бундестага по вопросам обороны Ева Хегль, сейчас оно даже хуже, чем до начала спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что немецкий оборонный концерн Rheinmetall ведет с Киевом переговоры о поставках танка Panther.

—