Президент Болгарии пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российского ядерного сектора, сообщил президент страны Румен Радев.

По словам Радева, возможные санкции ЕС напрямую коснутся болгарской энергетики. «Если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», – приводит РИА «Новости» слова Радева со ссылкой на радиостанцию BNR.

Единственная АЭС Болгарии «Козлодуй» построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство наложит вето, если Евросоюз попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.

—