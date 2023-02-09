Президент Болгарии пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России
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Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российского ядерного сектора, сообщил президент страны Румен Радев.
По словам Радева, возможные санкции ЕС напрямую коснутся болгарской энергетики. «Если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», – приводит РИА «Новости» слова Радева со ссылкой на радиостанцию BNR.
Единственная АЭС Болгарии «Козлодуй» построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство наложит вето, если Евросоюз попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.
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