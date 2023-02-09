 

Президент Болгарии пообещал наложить вето на санкции ЕС против ядерного сектора России

09.02.2023, 21:12, Новости дня
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Болгария наложит вето на возможные санкции ЕС в отношении российского ядерного сектора, сообщил президент страны Румен Радев.

По словам Радева, возможные санкции ЕС напрямую коснутся болгарской энергетики. «Если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», – приводит РИА «Новости» слова Радева со ссылкой на радиостанцию BNR.

Единственная АЭС Болгарии «Козлодуй» построена по советской технологии и работает исключительно на российском топливе.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что венгерское правительство наложит вето, если Евросоюз попытается ввести ограничения против российской ядерной энергетики.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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