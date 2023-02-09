 

“Как найти силы жить?”: Потерявшая ребенка после родов Орлова рыдает от бессилия

09.02.2023, 21:05, Разное
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Новость о том, что экс-солистка “Блестящих” в 44 года решилась на рождение ребенка для многих стала шоком. К слову, у певицы уже есть взрослый сын Артем, а спустя больше двадцати лет после первых родов она, видимо, захотела еще раз ощутить все прелести материнства. К счастью, все получилось: три дня назад Ольга Орлова родила девочку, которой дала имя Аня.

Ее беременность сопровождалась всевозможными слухами о суррогатной матери и накладном животе. Но люди даже не знали, каким непростым у блондинки был путь к тому, чтобы на свет появилась долгожданная дочка. В интервью Алене Жигаловой она рассказала шокирующую историю.

Как оказалось, у Ольги Орловой с мужем были неудачные попытки, причем певица не уточнила, сколько раз не смогла выносить ребенка. Так что, стать мамой после первых давних родов оказалось не просто. Во время интервью даже было рассказано о том, как потерявшая ребенка звезда рыдает от бессилия.

“В первый раз я очень сильно расстраивалась, плакала”, – вспомнила блондинка.

Она отметила, что с каждой потерей становилась все спокойнее и продолжала идти к своей цели. Это певица посоветовала и другим женщинам, оказавшимся в подобной ситуации.

“Мне девчонки рассказывают: “Вот, у меня в первый раз замершая беременность… И я так расстраиваюсь, как прийти в себя? Как найти силы жить?”, – привела в пример блондинка сообщения, которые получает.

Ольга Орлова заявила, что силы должны быть огромные, ведь неудача – это всего лишь препятствие на пути к большому счастью.


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