 

Бен, зачем?! – Личное мнение

09.02.2023, 20:45, Разное
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Вы конечно можете удивиться, но вслед за баб Луизой и семья Аффлеков решила отреагировать на всеобщий смех, раскатившийся по соцсетям.

Ну, как — семья Аффлеков? Дженнифер Лопес, я имею ввиду. Бен-то там вообще безыдейный.

https://t.me/lenamiro/12920

Чем вам запомнилась церемония Грэмми в 2023 году? Нет, не победителями — их вообще никто не знает. Все ржали над милыми Аффлеками.

Так вот, Бениферы решили выкрутиться.

Если баб Луиза просто показала правильное видео, какой её нужно видеть, то Лопес-Аффлек решила схитрить.

Сидящая рядом с Аффлеками женщина — не знаю, кто такая — рассказала, как Бенифферы отреагировали на происходящее. Уточняю, что это — версия какой-то женщины, что совершенно не означает, что так всё и было.

По словам очевидицы, Лопес в прямом эфире читала комментарии о лице Бена. И даже показала ему их со смехом. Он же решил лицо не менять.

«Она показала ему телефон и сказала: Дорогой, посмотри мемы, которые сделали о тебе. А он: О господи, опять!»

И после этого они весь вечер держались за руки.

Женщина-очевидец, ты вообще кто? Няньку, что ли, Бениферы с собой приволокли? Если няньку, тогда всё понятно.

В общем, Лопес считает, что они выкрутились. Не знаю, какую сцену она потом закатила Бену, но очень надеюсь, что он проспал весь скандал.

К чему это я? Ах, да: у меня есть одна подруга, которую все, кроме меня, считают не очень умной. За то, считают, что она всегда задаёт вопрос «зачем».

Так вот, Бен: зачем тебе это надо?

Я не понимаю. Может быть, понимаете вы?

Источник: Лена Миро


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