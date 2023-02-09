Эксперт: «Аэрофлот» был основан не в 1923, а в 1724 году

В Российской государственной библиотеке (РГБ) торжественно открылась выставка «Три столетия гражданской авиации России».

Представленные документы подтверждают, что воздушное авиасообщение между Москвой и Санкт-Петербургом началось в первой четверти XVIII века.

– Первые тестовые полёты состоялись ещё в 1720 году, а через четыре года начались регулярные рейсы. Путь из одной столицы в другую на воздушном шаре занимал 8 часов, билет стоил 10 золотых рублей, – рассказал генеральный директор РГБ Вадим Дуда.

При Петре I каждый день из Москвы в Петербург совершалось не менее трёх рейсов, также на воздушном шаре можно было добраться из Северной столицы в Новгород, Киев и Архангельск.

После смерти первого российского императора проект был заморожен, последний полёт на воздушном шаре состоялся в 1728 году. Через двадцать лет Елизавета Петровна распорядилась возобновить регулярное авиасообщение, однако к этому моменту технологии были уже были утрачены.

—