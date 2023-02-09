Стал известен простой способ улучшить зарядку AirPods

Для улучшения зарядки пользователи беспроводных наушников AirPods должны отключить оптимизированную зарядку. Об этом рассказали техноблогеры на iPhones.ru.

Эта функция снижает скорость зарядки наушников, чтобы продлить срок службы аккумулятора. Автор отметил, что функция подходит не всем пользователям. Он пояснил, что большинство пользователей включают эту функцию, в результате чего наушники заряжаются не полностью. Были случаи, когда наушники или даже чехол, в котором они хранились, не заряжались полностью после ночной зарядки.

Автор заявил, что несколько дней назад он отключил эту функцию, и теперь все в полном порядке. Пользователи могут сделать так же, подключив наушники к iPhone. Для этого необходимо открыть “Настройки” и выбрать раздел “Bluetooth”. Далее следует выбрать аксессуар, а затем выключить тумблер “Оптимизированная зарядка”.

Кен Пиллонел, инженер, создал оригинальные беспроводные наушники AirPods Pro. Теперь их можно заряжать с помощью порта USB-C вместо Lightning.