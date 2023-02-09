Удмуртнефть удвоила добычу из горизонтальных скважин

Компания “Удмуртнефть”, являющаяся совместным предприятием “Роснефти” и Sinopek, удвоила производительность горизонтальной скважины, пробуренной на Чутырско-Киенгопском месторождении. Об этом пояснила пресс-служба компании.

Эти результаты можно отнести на счет технологии Fishbone.В сообщении говорится, что начальный дебит в 46,4 тонны нефти в сутки на 100% превысил показатели обычных горизонтальных скважин на этом месторождении. “Удмуртнефть” подчеркивает, что современные технологии бурения являются ключевым направлением стратегии “Удмуртнефти”.

Роснефть уделяет приоритетное внимание развитию новых технологий. Эта новая скважина, имеющая 5 стволов общей глубиной более 1 2 000 метров, стала первой, пробуренной по технологии Fishbone в Удмуртии. Геологическое сопровождение процесса бурения обеспечивал корпоративный институт “Роснефти” – Институт геологии и разработки углеводородов. Для расчета результатов использовалось программное обеспечение корпоративного пакета “РН-Горизонт+”.

Многоствольное бурение позволяет значительно увеличить охват нефтенасыщенных участков пласта по сравнению с традиционными методами. По словам представителей компании, в настоящее время они пытаются повторить эту технологию в работе.