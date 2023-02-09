Строгий блейзер и аксессуары из искусственного меха: новинки уличного стиля, на которые стоит обратить внимание

Яркие тенденции современного стиля для тех, кто не боится выделяться из толпы, задала Неделя моды в Копенгагене. Необычные тона, смелые принты, активное использование меха – вот лишь некоторые особенности уличного стиля, который ворвался на мировой подиум и прочно на нем обосновался. Давайте узнаем, какие элементы будут в тренде в самое ближайшее время.

Бежевый монохром

Бежевый – самый модный цвет сезона 2023. Его преимущества – универсальность, огромный выбор вариантов для составления ансамблей. Беж будет уместен и на деловом ужине, и на романтическом свидании. Для повседневных луков его комбинируют с белым, черным, коричневым. Для особых случаев – с синим, бирюзовым, кремовым.

Но самый яркий образ вы сможете создать, используя бежевый в монохромных ансамблях. Для того, чтобы образ не казался излишне скучным, разбавьте его золотыми или черными украшениями.

Яркие цвета

Устав от однотонных нарядов зимы, хочется погрузиться в буйство ярких сочных оттенков. Модные дизайнеры предлагают обратить внимание на яркие тона – оранжевый, алый, лавандовый, салатовый. Такие цвета сделают вас броской фигурой в любой ситуации.

Что выбрать сегодня – лимонную юбку, оранжевое платье, пурпурный кардиган? Решать только вам. Однако помните, что при использовании ярких оттенков нужно соблюдать умеренность. Обилие тонов сделает вас не стильной, а похожей на попугая.

Вечный деним

Сейчас кажется странным, что любимые всеми нами джинсы изначально представляли собой рабочую одежду не самых элитных слоев общества. Постепенно удобные и универсальные вещи захватили практически весь мир. Они, в зависимости от модели, ассоциируются с комфортом, соблазнительностью, женственностью, даже романтичностью.

Уличный стиль 2023 года предлагает обратить внимание на широкие модели джинсов, которые замаскируют недостатки ног. В дополнение – носите джинсовые куртки, украшенные декоративными элементами в стилистике пэчворк.

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Не менее выигрышно смотрятся платья из денима, юбки, рубашки. В одном ансамбле допустимо сочетать несколько оттенков джинсовой ткани.

Строгий блейзер

Эта модная разновидность пиджака отличается нарочитой небрежностью пошива. Вы можете носить строгие блейзеры в черном тоне, как на главном фото к статье (крайнее правое фото), или же яркие, привлекающие к себе внимание.

Главная особенность – широкие плечи, создающие модный квадратный силуэт.

Чтобы выглядеть стильно, научитесь составлять грамотные комбинации с блейзером. Для деловой встречи или посещения офиса со строгим дресс-кодом пару блейзеру составит юбка-карандаш или зауженные брюки. Обувь – строгие лодочки без декора. Для летней прогулки по городу смело надевайте джинсовые шорты. Вы станете модной вдвойне!

Поклонницы стиля кэжуал могут носить блейзер с юбкой-плиссе и лоферами или босоножками.

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Искусственный мех

Зима заканчивается, но этот удобный и безопасный для природы материал не сдает позиций. Да, шубы из искусственного меха скоро придется повесить в шкаф на хранение. Но на замену им придут жилетки, головные уборы, шарфы, сумочки. Стильно смотрятся пальто и куртки с оторочкой из искусственного меха. Или полностью из него.

Несмотря на то что тенденция пришла из Копенгагена, в России она непременно найдет поклонниц, поскольку материал очень хорошо защищает от морозов. При выборе одежды обращайте внимание на качество. Даже искусственный мех должен быть тактильно приятным, гладким, достаточно плотным. Полупрозрачный мех, сквозь который видно тканевое основание, недопустим.

Это лишь некоторые модные новинки, которые пришли к нам с улиц одного из крупных городов Дании. Мода очень демократична, поэтому каждый может выбрать что-либо на свой вкус.