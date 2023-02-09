Мнение: Кореизация Украины, предложения Путина и производство боеприпасов на Западе

1. Комментарий Кримсональтера по поводу планов «кореизации Украины» (ссылка):



Сейчас, скорее всего, будет идти “борьба за маркетинговую обёртку” того, что будет происходить в плане сворачивания украинского конфликта. В буквальном смысле “битва за слова”.

С точки зрения Киева, наиболее приятный (и удобный для запихивания населению) вариант – “корейский сценарий”, в котором Украина как бы уже прошла кастинг на роль Южной Кореи – с красавцем-Сеулом, Хенде и бесконечной мягкой силой в виде айдолов К-поп.

Российская сторона будет (если вообще озаботится вопросом типа “явиться всё-таки на информационную войну”) лениво тыкать палкой суровой реальности в этот “нарратив”, подчёркивая (как это делает господин Медведев), что потерянные территории не стали “новым КНДР”, а ушли в Россию (т.е. ноль шансов на возврат), да и Украина на Южную Корею – не тянет.

Меланхолично можно заметить, что Южная Корея – это вообще-то результат того, чего на Украине никогда не было и не будет, потому что создатели Украины (не ЦРУ-шные, а советские – изначальные) создавали этот конструкт для “панувания” (над “ваньками”, после “коренизации”), а не для того чтобы вкалывать с конфуцианским упорством и с конфуцианским же упорством грызть гранит науки. Соответственно, южнокорейская коррупция + кумовство + олигархия + лютейшая трудовая этика и изобретательность = южнокорейская чеболь-экономика, которая (при том что экономисты её не любят, ибо неэстетично) даёт очень неплохой результат. А без трудовой этики (и при нынешнем качестве элит) – получится то же самое, что уже есть…

Добавлю от себя, что заморозка конфликта по корейскому сценарию, если она действительно перейдёт с бумаги в жизнь, не понравится никому, в том числе и мне. Однако для России этот сценарий всё же не настолько плох, как будут расписывать в комментариях поджигатели войны с иностранными айпи-адресами, ибо время по-прежнему работает на нас. При корейском сценарии достаточно будет подождать, когда США ввяжутся в следующий крупный конфликт и оставят Украину, как они уже оставили Вьетнам и Афганистан.

2. Взгляд блогера konstantinus-a на то, как именно развивалась политическая ситуация вокруг Украины с конца прошлого года (ссылка):



Второе предложение Путина хуже первого, но лучше третьего; и т.д., очередные предложения, вплоть до полной аннигиляции того, кому предложения делались, если он не принял ни одного. Это известный и много раз апробированный на практике алгоритм неторопливой путинской политики в отношении противников России.

Например, его действие легко проследить на примере Украины.

1-е предложение Путина, с которого и начала раскручиваться нынешняя ситуация, было сделано 17 декабря 2021 г., когда МИД России выдвинул НАТО ультиматум о необходимости вернуться к состоянию на момент 1997 года. Фактически это было предложение о том, что Украина сохраняет внеблоковый статус (и вообще НАТО полностью прекращает како-либо продвижение своей организации и военной инфраструктуры на восток; а уже продвинутую, вроде районов ПРО в Польше, возвращает к границам 1997 г.); ну и, очевидно, ЛНР и ДНР продолжают существовать только в сложившихся на этот момент границах, с возможностью дальнейших переговоров в минском формате.

Предложение не было принято.

2-е предложение Путина последовало 21 февраля 2022 г., когда произошло признание суверенитета ДНР и ЛНР в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Теперь, кроме внеблокового статуса Украины и отказа НАТО от расширения на восток, с возвращением военной инфраструктуры к 1997 г., Украина полностью теряла ЛДНР в изначальных границах областей и любые переговоры об их статусе прекращались; в остальном Украина оставалась при своих.

Предложение не было принято.

3-е предложение Путина последовало 24 февраля 2022 г., когда было объявлено СВО и к независимости ЛДНР и внеблоковому статусу Украины добавились требования по денацификации, демилитаризации и уже полной нейтрализации Украины, т.е. она не могла бы вступать не только в военные, но и любые политические союзы без согласования с Москвой. Фактически речь шла о той или иной форме российского протектората над Украиной (минус Донецкая и Луганская области).

Предложение не было принято.

4-е предложение Путина де-факто было выдвинуто в апреле, после того как 1-я фаза СВО (план-“А”) окончилась неудачей, т.к. на Украине не нашлось сил способных отстранить действующий нацистский режим, как и оный режим (по приказу США) не пожелал не только принять предыдущее предложение, но и вообще идти на какие-либо компромиссы. Это новое предложение, помимо денацификации, демилитаризации и нейтрализации Украины, а так же отделения Донецкой и Луганской областей, предусматривало уже фактическое отделение, в той или иной форме, от Украины так же Запорожской и Херсонской областей, в качестве сухопутного коридора в Крым. Характер отделения этих областей ещё мог обсуждаться; но по ходу событий и эта позиция ужесточилась и была формализована 30 сентября 2022 г. когда ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области были воссоединены с Россией.

Предложение не было принято.

5-е, на данный момент пока последнее, предложение Путина де-факто было сформулировано в Валдайской речи 27 октября 2022 г., когда Путин намекнул на возможность раздела Украины с Польшей, заговорив об “исконно польских” землях в виде Галиции и Львова (на самом деле это, конечно, исконно русские земли (земли русского Галицко-Волынского княжества присоединённые к России в 10 веке, Львов древний русский город основанный в 13 в. русским князем Даниилом Галицким) захваченные поляками у России в 14 веке, но в дипломатии и внешней политике иногда приходится жертвовать чем-то для минимизации издержек).

По всей видимости в Кремле всё более склоняются к выводу о невозможности сохранения Украины как таковой даже в виде протектората России, и о том, что требуется полностью ликвидировать это образование, если нужно, то и разделив его с соседями вроде Польши, а может и Венгрии, и даже Румынии, главное, чтобы его не стало, с минимальными для нас издержками на эту операцию. В лучшем для бывшей Украины случае, пока вероятно есть шанс на сохранение некой “Украины” в рамках некоторых центральных и/или западных областей, которые не отойдут ни России, ни Польше, хотя и эта Украина не будет иметь никакого реального суверенитета, но будет под жёстким российским протекторатом.

После этого, очевидно, будет сделано 6-е предложение…

Конфликт на Украине американцы начали готовить не в 2022 и даже не в 2021 году. Американцы подожгли фитиль у бомбы в 2013-2014, когда запустили на Украине Евромайдан, закончившийся установкой в Киеве оккупационного правительства, полностью подконтрольного США. Сначала «мирные протестующие» отказались выполнять соглашения с Януковичем по мирному прекращению майдана, затем новые власти отказались миром решать вопросы с Юго-Востоком, отказались от федерализации Украины, отказались выполнять первые Минские соглашения, отказались выполнять вторые Минские соглашения.

Россия много раз пыталась договориться. Принятие любого из наших предложений было бы крайне выгодно Украине как государству – по сравнению с тем, к чему это государство в итоге пришло. Увы, мирные решения противоречили планам США, которые отвели для Украины один единственный сценарий – войну с Россией «до последнего украинца».

3. Сами западные страны подготовились к конфликту довольно плохо, в чисто военном отношении (ссылка):

Западные страны пытаются найти ответ на остро ощущающийся оружейный голод из-за поддержки Украины.

В годы Холодной войны в США были 86 заводов по производству боеприпасов. На текущий момент из них живых осталось только пять. Они теперь работают в две-три смены – но и так не справляются с запросами Украины, где прожигаются тысячи снарядов ежедневно.

Правительство Германии предлагает перенаправить зелёные субсидии на создание новых заводов по производству снарядов и снарядов. Эти деньги должны были обеспечить “зелёный переход” немецкой экономики – но теперь, на фоне конфликта, об этом быстро позабыли.

Минобороны Британии ведёт переговоры с BAE Systems об увеличении производства боеприпасов. Однако это осложняется бюджетным кризисом – с отказом Риши Сунака повышать военные расходы. Денег не хватает даже на собственные нужды британской армии – которой по подсчётам хватит ракет и снарядов примерно на один день активных боевых действий.

Несколько лучше обстоят дела в США. Пентагон хотя бы уже согласовал планы по постепенному наращиванию производства боеприпасов. Однако на это уйдут многие годы – как и на то, чтобы восполнить запасы истраченных на Украине миллиона снарядов и десятков тысяч ракет.

Работу по расширению производства оружия тормозят сами военные корпорации. Они обеспокоены тем, что спрос на обычные вооружения может в любой момент упасть – когда украинский конфликт закончится. И тогда инвестиции в новое производство превратятся в чистый убыток.

Столь явное нежелание быстро наращивать производство боеприпасов ради Украины лишний раз говорит о том, что на судьбу украинской «демократии» Западу, в общем-то, плевать, жизни простых украинцев в США и ЕС никого особенно не волнуют. Угрозы собственной территории со стороны России они не видят, а вписываться в войну настолько серьёзно, чтобы эта угроза возникла, чтобы война перешла в статус ядерной, они не хотят.

США хотят переделить в свою пользу нефтегазовый рынок Европы, создать спрос на продукцию своего ВПК (в результате утилизации на Украине старых запасов оружия европейских стран), в-третьих, уничтожить перспективу союзных отношений между Россией и крупными европейскими странами (что положило бы конец американскому доминированию в Европе), в-четвёртых, максимально возможно ослабить Россию, включая и Украину как историческую её часть, в рамках подготовки к большой войне против Китая.