Скандалы: Задействовали космос

Описана операция США по подрывам «Северных потоков»

Сенсационное заявление сделал известный американский журналист, правозащитник, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, обвинив в подрыве «Северных потоков» американское правительство. По словам Херша, взрывчатку под «Северные потоки» заложили американские водолазы под прикрытием учений НАТО, а активировали заряд норвежцы.

Российский военачальник и политик, экс-командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов рассказал «МК», как американцы еще в советское время получали опыт диверсионных спецопераций и как могли провести спецоперацию по подрыву «Северных потоков».

Сеймур Херш заявил, в частности, что обсуждение будущей диверсии велось Вашингтоном более 9 месяцев. В итоге Джо Байден решился на нее после совещаний с командой по безопасности. Больше всего американцев волновал вопрос улик — в Вашингтоне довольно долго обсуждали, как уйти незамеченными и не оставить следов.

Американский журналист заявил, что ВМС США предлагали применить подлодку для атаки на «Северные потоки», в тоже время ВВС — бомбы с дистанционным взрывателем.

В результате выбор был сделан в пользу минирования газопроводов водолазами США, а подрыв позже осуществили норвежцы – сбросили с самолета акустический буй, сигнал которого и активировал взрыватели.

По словам экс-командующего Черноморским флотом ВМФ России Владимира Комоедова, американцы пытались проводить различные подводные диверсии еще во времена Советского Союза.

— А ведь угрозы со стороны Вашингтона поступали. Там заявляли, что уничтожат «Северные потоки» и они сдержали свое слово. Я вполне допускаю, что США основные организаторы. Кроме того, привлекались и британцы. Почему британцы? У них также имеется неплохой опыт в таких операциях. В мою бытность, когда я служил на Балтике, они несколько раз присылали свою, правда старенькую, подводную лодку, которая очень эффективно действовала. Она никогда не выходила на связь, всегда передавала все донесения через спутник, было сложно ее обнаружить и поймать ее плановые донесения. Кроме того, против нас проводились провокации со стороны США. Они даже на подводные телефонные кабели ставили подслушивающие устройства. Снимали информацию через спутник — всплывал буй и передавал данные. Мы обнаружили и потом отслеживали устройства вдоль всех кабельных трасс. А труба «Серверных потоков» — полутораметровая в диаметре — это вам не кабель, зарытый в землю. Ее куда проще обнаружить. Одним словом, у них этот опыт есть, и они этот «театр» изучали еще со времен Советского Союза, — рассказал Владимир Комоедов.

По словам экс-командующего Черноморским флотом ВМФ России, все подводные работы — подрывные или поисковые — требуют огромной подготовки.

— Эта операция однозначно готовилась очень хорошо, видно, что она продумана с точки зрения технических средств, в том числе и взрывчатки, которая разрушила в итоге нашу трубу. Думаю, космос также был задействован. На мой взгляд, в такой спецоперации участвовало не менее 10 человек, не считая команды кораблей. Сколько человек было под водой, сказать сложно. Потому что многое зависит от специалистов, которые были задействованы в диверсии. Но однозначно нужен был человек, который страховал, специалист, который мог заложить взрывчатку. Подготовка к операции, продумывание всех деталей занимало максимум времени, само присоединение взрывчатки — минимум.

По словам Владимира Комоедова, учения BALTOPS проводятся регулярно и их вполне могли использовать для маскировки диверсионных действий:

— Это масштабные учения, которые идут в воздухе, на воде, под водой, с использованием всех имеющихся средств. В них в свое время принимали участие и наши корабли. Противник вполне мог использовать эти учения: провели разведку, протралили тральщиками, высадили глубоководников на разных носителях, те заложили взрывное устройство. Способов исполнения диверсии, кстати, очень много: для этого есть и подводные лодки с манипуляторами, есть батискафы, водолазы… Тем более, когда глубина не очень большая.

Дарья Федотова

Оригинал материала: “Московский комсомолец”