Мнение: Маркетинг и рыбалка

Рыбалка в области маркетинга актуальней, чем в любви.

Маркетинг – это и есть рыбалка. Но это по задумке. А по факту чаще всего – комплекты щипцов.

Багов у маркетологов обычно больше, чем у кого-то еще. (Почему, кстати? Кто понимает?) И если что-то у них получается продавать, то вопреки маркетингу, а благодаря продукту. Как у рапанов: значимость если и растет, только благодаря ОЗ и вопреки поведению.

Но в идеале маркетинг – это рыбалка.

И как в случае с любой рыбалкой, есть, как минимум, три этапа эволюции маркетологов:

1. Избавиться от больших щипцов (от рапана к рыбе).

Большие щипцы – всегда (всегда) следствие сознательных агрессивных установок.

Какими бы недоразвитым ни был локус контроля, каким бы плохим ни было чувство границ, умственно сохранные люди способны видеть большие щипцы. На это хватит ума у любого человека, но некоторые считают большие щипцы полезными и культивируют их.

Поэтому на первом этапе эволюции необходима смена установок. Надо осознать, что щипцы вредны, что доставать людей, прессовать, навязываться, липнуть и давить – плохо, а не хорошо. Без смены установок начинающие маркетологи учатся “преодолевать барьеры” и “брать за живое”, а по факту заваливают себе и без того плохие границы.

Смена установок! Это самое главное и самое первое. Если на уровне установок вы осознаете, что для нормального общения необходимо уважение к людям и деликатное отношение к их времени, вниманию, к их воле, вы не будете вести себя как подводный моллюск. Если же решите, что деликатность мешает продвижению и надо учиться “взламывать границы”, деградируете от моллюска к глубоководной водоросли.

2. Избавиться от векторов косяков и сливов (от рыбы к нерыбе).

Изменив установки, безо всяких “да, но” или “иногда можно” или “все так делают”, рапан становится рыбой. Это уже уровень взаимодействия с другими. Но чтобы двигаться дальше, хороших установок мало, нужны еще нормальные настройки.

Установка – это ваш сознательный принцип, это то, что вы для себя выбираете, то, на что вы ориентируетесь.

А настройка – это способность. Выбор ваш может быть ок, а способностей не хватает.

Большинство людей, регулярно читающих мой блог, имеют нормальные установки, то есть они согласны, что да, границы важны, без уважения к людям – никак, баги – вещь вредная, но имея нормальные установки, они не могут поменять настройки. Поэтому у них остаются в общении щипцы и баги, как минимум на уровне векторов косяков и сливов.

И когда такие люди пытаются “рыбачить”, ничего не выходит.

Рыбалка начинается не раньше, чем ваши настройки (локус контроля, самооценка, чувство границ, фокус внимания) становятся нормальными. Пока то корона отрастает, то локус съезжает, то границы плывут, то фокус залипает, не может быть никакой рыбалки.

3. Научиться пользоваться рыбацкими инструментами (от нерыбы к рыбаку).

Вот это уже рыбалка. Установки к этому времени нормальные, настройки тоже, и вы учитесь проактивному поведению.

Проактивность возможна только в границах, а если вы не хотите (рапан) или не можете (рыба) действовать в границах, проактивность для вас недоступна и рыбацкие инструменты не работают.

Вы хотите кинуть шар, но получаются только щипцы.

Вы хотите сделать крючок, но получаются только щипцы.

И корм превращается в щипцы, и пика тоже.

И все маркетинговые предложения в этом случае имеют формы багов.

Приведите, друзья, примеры маркетинговых ошибок из-за неверных установок, плохих настроек, из-за стремления рыбачить на клиентов без уважения к своим и чужим границам.