Студентам привьют основные ценности россиян

«Если мы не будем защищать свои ценности, свои представления о добре и зле, мы будем вынуждены разделять чужие», – сообщил на круглом столе в Москве замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он является одним из разработчиков вузовского курса «Основы российской государственности», где студентам будет рассказано о стратегии развития страны и о том, что делает россиян единой нацией.

«На протяжении всей истории РФ присущи четыре постоянные ценностные константы. Первая — свой путь. Это один из признаков российской государственности», – рассказал профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин. Это заявление ученый сделал в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «ДНК России: основы государственности». В среду на эту тему в газете ВЗГЛЯД вышла статья начальника Управления президента по обеспечению деятельности Госсовета Александра Харичева в соавторстве с Андреем Полосиным.

«Вторая константа: мессианство, сверхцель. Общество и государство преследуют не только меркантильные и сиюминутные цели, но и отложенные во времени, альтруистичные. Третья наша особенность – сверхадаптивность, обусловленная большими пространствами и разными климатическими зонами. Четвертая константа – понятие общинности как антитеза индивидуализму», – отметил спикер.

С этими тезисами согласился Андрей Шутов, декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ. «В нашей стране сильны духовно-идеологические основания. Государство для нас – это не сервисный институт. Государство носит сакральный характер. И это всегда определяло отношения власти и общества», – напомнил он.

«Если мы не будем защищать свои ценности, свои представления о добре и зле, мы будем вынуждены разделять чужие», – заметил в свою очередь замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. По его словам, ценностные основы РФ нужно искать в том числе и в прошлом.

«Путин во время недавнего визита в Волгоград, приуроченного к 80-летию победы в Сталинградской битве, сказал: «Не зная прошлого, будущего никогда не будет». С учетом этого мы должны ориентироваться и на образ будущего, который особо важен для молодежи», – добавил Шаповалов.

Кроме того, в российском обществе формируется согласие вокруг образа человека, который привержен консервативным ценностям и устремлен в будущее. Об этом сообщил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин.

«Чтобы строить будущее, совсем необязательно ориентироваться на США или Китай, у нас есть свой путь», – указал проректор. По его словам, «внешний» диалог с другими странами был бы полезен, но Россия в этом вопросе способна справиться своими силами. «Иначе мы обрекаем себя на второсортность», – акцентировал политолог.

В целом же перечисленные выше константы и тезисы должны быть включены в образовательный курс «Основы российской государственности», который разработает Миноборонауки по предложению Владимира Путина.

Сам курс необходим для того, чтобы сформировать в РФ работающий социальный человеческий капитал, Кроме того, курс нужен для объяснения молодежи функций государства как такового, отметила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

«Студенты отдаленно представляют политическое устройство нашей страны, у них ограниченные гражданские компетенции. Это серьезная проблема, которая приводит к гражданскому абсентеизму», – отметила эксперт.

«Мы перешли от пионерских заветов в некую пустоту. При этом у нас с молодежью есть общие ценностные основания. Это проявилось, например, при голосовании по поправкам в Конституцию. И сейчас нам нужны механизмы горизонтального доверия, в том числе – межпоколенческого. Нам важно общее культурно-ценностное пространство», – детализировала Соколова.

«Государство – это инструмент для реализации сверхцелей общества. Значит, в этом курсе надо показать, что государство и общество взаимозависимы. Важно, чтобы программа носила дискуссионный характер, а не утверждала те или иные постулаты, как курс советского коммунизма. Знания должны стать для студентов не навязанными, а собственными, логически выведенными», – добавил со своей стороны Шутов.

Сутырин поддержал эту позицию, указав: России, вводя курс «Основы российской государственности», нельзя брать пример с Запада, где наблюдается тоталитарный диктат идеологизированных дисциплин в вузах. «У нас на эту тему должна быть открыта общественная дискуссия», – призвал Сутырин.

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