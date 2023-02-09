Путин заявил о развитии в России современной транспортной инфраструктуры

Современная транспортная инфраструктура соотносится с национальными целями России, страна продолжит ее развивать, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть, что мы и дальше будем развивать аэродромную, транспортную, навигационную инфраструктуру страны, строить современные аэропорты, реконструировать имеющиеся. Это, безусловно, масштабные государственные планы, которые [реализуются] в полном соответствии с нашими национальными целями развития», – передает ТАСС слова главы государства

Путин добавил, что в РФ в этом году запланировано реконструкция инфраструктуры 18 аэропортов, в 2024 году – 16. На эти цели выделяются необходимые средства.

Ранее президент заявлял о росте экономики страны в соответсвии с прогнозами экспертов.

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