 

Путин заявил о развитии в России современной транспортной инфраструктуры

09.02.2023, 19:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Современная транспортная инфраструктура соотносится с национальными целями России, страна продолжит ее развивать, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Хочу подчеркнуть, что мы и дальше будем развивать аэродромную, транспортную, навигационную инфраструктуру страны, строить современные аэропорты, реконструировать имеющиеся. Это, безусловно, масштабные государственные планы, которые [реализуются] в полном соответствии с нашими национальными целями развития», – передает ТАСС слова главы государства

Путин добавил, что в РФ в этом году запланировано реконструкция инфраструктуры 18 аэропортов, в 2024 году – 16. На эти цели выделяются необходимые средства. 

Ранее президент заявлял о росте экономики страны в соответсвии с прогнозами экспертов. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09.21 / Чурчхела. Простой рецепт грузинского десерта из орехов и виноградного сока

26.09.21 / На Донбассе погиб один украинский военный, еще один получил осколочное ранение – штаб ООС

24.03.21 / Принц Гарри и его жена Меган признали, что у них не было тайной свадьбы за три дня до публичной церемонии

18.01.22 / Бутусов: Британия предоставила Украине свое лучшее оружие. Уникальная и дорогостоящая система поражает цель по технологии “выстрелил и забыл”

17.03.22 / Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США

18.08.22 / Военкино решило развивать метавселенные с популярными персонажами

27.07.20 / В мире: Гражданская война породила на Украине тысячи “безумных Рэмбо”

04.07.20 / ВАДА нашло нарушения антидопинговых правил у 50 российских спортсменов

08.08.20 / Белоруссия решила выслать журналистов проекта «Голоса Америки» и «Радио Свобода»

04.12.20 / Министр экономики Германии увидел в России и Африке источник «зелёного» водорода

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика