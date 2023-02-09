Депутат Кирьянов: Google цензурирует российские СМИ вопреки идеалам свободы слова

Google начал борьбу с российскими СМИ и блогерами задолго до спецоперации. Компания цензурирует все материалы с неприемлемой для Запада точкой зрения, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Артем Кирьянов. Ранее «Газпром-Медиа» сообщил о невозможности выстраивания деловых отношений с видеохостингом YouTube.

«Россия привыкла к двойным стандартам Google. Компания является выразителем искаженного понимания свободы слова, которое тиражируется западными странами. По их мнению, есть только одна точка зрения, одна приемлемая модель демократии. Все, кто смотрят на мир иначе, должны быть отрезаны от глобального информационного ресурса», – считает зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Позиция Google полностью совпадает с повесткой США – это «продавливание» американского мировоззрения. Россия не может допустить такой политики на своей территории. Причем, у нас хорошие шансы составить достойную конкуренцию бигтеху: наш ИТ-сектор достаточно развит и мы можем предложить населению собственные аналоги известных приложений», – отмечает собеседник.

«Однако есть страны, где подобных возможностей в силу ряда обстоятельств нет. Им, конечно, не позавидуешь. В информационном плане они вынуждены стоять на коленях, позволяя американской корпорации «разгуляться» на полную», – подчеркивает политик.

«Кроме того, такая ситуация препятствует работе российских СМИ на площадках, которые принадлежат Google. В этом плане хотелось бы отметить недавнее заявление «Газпром-медиа» о том, что в настоящий момент возможности выстраивания деловых отношений с американским ИТ-гигантом не существует», – указывает депутат.

«Предвзятость со стороны Google очевидна. Ничем не обоснованная блокировка наших блогеров в YouTube уже вошла в привычку. Но от нападок не защищены и крупные телеканалы. Так, например, без объяснения причины доступ к платформе ограничили «Царьграду». Напомню, что это случилось задолго до начала спецоперации», – рассуждает Кирьянов.

«Подобное решение можно обосновать исключительно политическими мотивами. Критерий у цензоров один: совпадает ли мнение канала с позицией США или нет. В подобных реалиях блокировка YouTube была бы уместной, тем не менее проведенные нами опросы граждан говорят о том, что жители страны пока не готовы к столь радикальным переменам», – акцентирует собеседник.

«Мы прислушиваемся к мнению населения. Однако тот факт, что на просторах сервисов Google экстремистские материалы не удаляются, дает нам определенный повод к изучению различных сценариев развития событий, в том числе и самых радикальных», – считает депутат.

«У нас есть успешный опыт блокировки сервисов компании META (запрещенная в РФ организация). После ограничения доступа к Facebook мы наблюдали невероятный скачок популярности отечественной социальной сети «ВКонтакте», – подчеркивает политик.

«Сейчас у многих российских блогеров возникают сомнения в надежности YouTube. Они самостоятельно начинают обращаться к таким сервисам как RuTube. Активность на данной платформе растет, и это не может не радовать. Думаю, со временем, оголтелая политика Google вынудит российских авторов переключиться на отечественные аналоги», – резюмирует Кирьянов.

Ранее «Газпром-Медиа» сообщил о невозможности построения «долгосрочных и понятных» деловых отношений с YouTube, информирует Forbes. Пресс-служба холдинга таким образом прокомментировала информацию о том, что глава «Газпром-Медиа» Александр Жаров подписал распоряжение о запрете публикации контента на американской платформе.

Напомним, что Google всегда позиционировала себя в роли защитника свободы слова в интернет-пространстве. Так, глава компании Сундар Пичаи неоднократно указывал на то, что возможность открытого выражения собственной позиции в сети становится все более трудной из-за авторитарных правительств, пишет Газета.ru.

Тем не менее, в отношении собственных сотрудников Google придерживается совершенно иных стандартов. Reuters сообщает, что корпорация ввела требования для штатных ученых согласовывать с юридическим отделом список тем, над которыми они планируют работать. Подобное решение объясняется нежеланием компании задеть определенные группы населения США.

Цензуре подвергаются и простые пользователи платформы. Так, страница телеканала «Царьград» была заблокирована YouTube в августе 2020 года без объяснения причин. Ограничению доступа подверглись и такие гиганты, как «Звезда», ТНТ и «Первый», напоминает ТАСС.

На платформе видеохостинга также активно распространяются материалы с угрозами в адрес россиян. Ранее газета ВЗГЛЯД оценила шансы на блокировку сервиса в России.

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