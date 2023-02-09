 

Московский бизнес получит 150 млн рублей на обучение сотрудников

09.02.2023, 19:45, Разное
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Претендовать на компенсации могут юридические лица и индивидуальные предприниматели. В этом году город выделит на реализацию программы 150 миллионов рублей, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что максимальная сумма на одного человека составит 120 тысяч рублей. Компании или ИП смогут получить средства на переподготовку сразу нескольких работников, сказала заммэра.

Субсидия покроет до 95% средств, затраченных на обучение сотрудника. Для получения средств работодателю необходимо подкрепить заявку документально.

Программа существует с 2020 года. За это время Москва выделила малому и среднему бизнесу 223 миллиона рублей на обучение сотрудников.

Субсидии могут получить компании и ИП в сфере финансов и торговли, высоких технологий, искусства и прочие. Об этом сообщается на портале мэра Москвы mos.ru.

В 2022 году столица выделила на поддержку бизнеса свыше 30 миллиардов рублей. Поддержку получили около 11 тысяч юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Наиболее востребованной мерой поддержки стали льготные кредиты. Займы со сниженной ставкой получили более 7,7 тысячи компаний и ИП – это 65% тех, кто обратился за городской помощью.

Столица оказывает малому и среднему бизнесу не только финансовую, но и консультационную поддержку, помогает выйти на новые рынки и найти партнеров. Подробнее – в материале “Дни.ру”.


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