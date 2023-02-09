Не мыслю без него жизни: вдова Этуша рассекретила свою огромную страсть

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова…

За эти годы вдова стала настоящей звездой социальных сетей. У нее множество друзей, которые следят за повседневной жизнью Елены Этуш, радуются ее успехами, смеются над рассказываемыми ее забавными историями, помогают советами.

Только что она рассекретила свою большую страсть, чем привела в восторг поклонников. Оказывается, она не мыслит жизни без… майонеза. “Любит ли вы майонез так, как люблю его я?!” – облизывается вдова.

При этом для нее значения не имеет, домашний этот соус или магазинный. “Калорийность абсолютно одинаковая, а в кетодиете майонез – один из главных продуктов, хоть ложкой ешь, – рассуждает вдова со знанием дела”. При этом она и слышать не хочет, что это продукт вредный и порой опасный для организма. “Почему оливковое масло и яйца по отдельности полезны, а майонез, состоящий на 90 процентов из них же – не полезно?” – рассуждает мудрая Елена Этуш.