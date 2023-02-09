 

Не мыслю без него жизни: вдова Этуша рассекретила свою огромную страсть

09.02.2023, 19:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елена Этуш – четвертая жена актера Владимира Этуша. Преподавательница английского языка прожила в счастливом браке с ним почти двадцать лет. Но уже четвертый год Елена Евгеньевна – вдова…

За эти годы вдова стала настоящей звездой социальных сетей. У нее множество друзей, которые следят за повседневной жизнью Елены Этуш, радуются ее успехами, смеются над рассказываемыми ее забавными историями, помогают советами.

Только что она рассекретила свою большую страсть, чем привела в восторг поклонников. Оказывается, она не мыслит жизни без… майонеза. “Любит ли вы майонез так, как люблю его я?!” – облизывается вдова.

При этом для нее значения не имеет, домашний этот соус или магазинный. “Калорийность абсолютно одинаковая, а в кетодиете майонез – один из главных продуктов, хоть ложкой ешь, – рассуждает вдова со знанием дела”. При этом она и слышать не хочет, что это продукт вредный и порой опасный для организма. “Почему оливковое масло и яйца по отдельности полезны, а майонез, состоящий на 90 процентов из них же – не полезно?” – рассуждает мудрая Елена Этуш.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.08.22 / День распада СССР станет государственным праздником в России

14.02.22 / Матильда Шнурова подтвердила роман со звездой “Холостяка” Антоном Криворотовым

02.09.20 / Из «Семнадцати мгновений весны» вырежут сцены из клиники «Шарите»

09.09.20 / Австралийка с детства общается с пришельцами и называет себя ребенком-гибридом

24.02.22 / Песков озвучил причину спецоперации на Украине: Зачистить страну от нацистов

07.09.21 / Пищевая сода и английская соль вернут волосам объем: способы использования

19.10.20 / В мире: Кто продаст Ирану оружие вопреки запрету США?

24.08.21 / Как собрать волосы в красивый витиеватый пучок. Прическа делается за 10 минут и подходит для разных образов

07.04.21 / Владимир Неуязвимый или Почему призывы к новым санкциям могут еще больше укрепить стены его “крепости Россия”

28.10.22 / Москва выделила инвесторам 53 участка для строительства соцобъектов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика