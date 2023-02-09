Мнение: О сути нового плана Путина по Украине… И снова — «всё идёт по плану» ©?

Будет ли масштабное российское наступление, которого в Киеве ждут уже в течение ближайшей недели, а в Лондоне и Вашингтоне — до конца марта?

Эстонская разведка — нет-нет, это не анекдот! — на основе собственных оперативных данных пришла к интересному выводу и поделилась им с авторитетной The New York Times. Возможно, он позволяет получить не менее интересный ответ на вопрос выше.

По мнению эстонской разведслужбы, российский президент Владимир #Путин теперь считает затягивание «спецоперации на Украине» выгодным России. Более того, едва ли не решающим фактором достижения «всех поставленных целей». Новый план опирается на его веру в то, что «западные союзники устанут поддерживать Украину, и тогда он сможет заставить её сесть за стол переговоров с помощью силы». То есть, нынешний хозяин Кремля якобы убеждён, что «время на российской стороне» в этом конфликте, а потому использует «атаки на украинскую инфраструктуру», чтобы сломить моральный дух украинцев.

При этом #Россия, на взгляд эстонских разведчиков, всё также способна мобилизовывать войска и производить вооружение для продолжения своей кампании. В их докладе также подчёркивается, что «применение тактического ядерного оружия маловероятно» из-за широкой международной оппозиции и низкой военной эффективности. То есть, всё, как в минувшем январе: медленно и печально ©

В общем, «интересный» доклад, который… устарел минимум на несколько месяцев. С началом 2023 года РФ резко сократила количество и масштабы ракетных и дроновых ударов по целям в украинском тылу, несмотря на «благоприятствующий» зимний сезон с его повышенным энергопотреблением. Вместо этого #Россия снова сосредоточилась на «перемалывании» личного состава и боевой техники противника при медленном продвижении вперёд. И это, возможно, деморализует население больше, чем воздушные тревоги и временные перебои с подачей света и тепла.

Но в то же время нельзя не подметить вот что. Действующий американский президент Джо #Байден в нынешнем обращении к нации упомянул своего российского визави всего четыре раза. В прошлом году — тридцать раз. Косвенно это говорит и том, что #Украина и её проблемы отходят на второстепенный план в условиях начинающейся предвыборной гонки в #США, несмотря на все публичные заверения в готовности «стоять до конца вместе с Украиной» и на все обещания поставок вооружений. Ведь значительная, а то и основная их часть — «Абрамсы» и GMLRS, например, придётся уже на 2024-2025 гг.

Пока же происходит «рутинизация» конфликта в глазах западных обывателей, а поддержка вовлечённости в него со стороны США снижается, особенно среди республиканского электората. И в Европе тоже говорят о «пределе» гонки военных поставок для нужд ВСУ.

Выходит, новый «план Путина» уже успешно реализуется?

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