 

Мнение: Сапожника не надо!

09.02.2023, 19:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Пишут со всех сторон, что меня тут якобы занесли в какие-то “кандидаты в иноагенты”. Неплохо, растем! В старину это называлось “проскрипционные списки”. Но меня другое беспокоит. Во вторник записал традиционный призыв “поддержать блог” (которыми я, читатели знают, ни в коей мере не злоупотребляю). Откликнулись на призыв… 5 человек за два дня (огромное вам спасибо, друзья!). Даже при обычном, как говорят, соотношении – что донатит обычно один человек из ста – у меня, получается, всего 500 читателей?

Такого “рекорда” у меня еще не было. Я оказался в положении своего любимого барона Мюнхаузена из любимого фильма юности – когда барон внезапно (для себя) обнаружил, что его 32 мая никому не нужно. Возможно, что и моя миссия в ЖЖ так же подошла к концу? В принципе, вовремя уйти – тоже искусство.

Я и сам вижу, что с аудиторией у меня всё последнее время серьезное расхождение “по украинскому вопросу”: аудитория хочет убивать украинцев, а я не хочу. И наше взаимное раздражение только растет. Что ж – пора, видимо, уходить с площадки.

Источник: Размышления вольного социолога


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.12.22 / Настоящий граф: 77-летнего Якубовича окружили юные прелестницы

24.11.21 / Не просто помогают не толстеть, а именно сжигают жир и понижают аппетит: вишня, фисташки и не только

17.06.21 / Путин и Байден договорились о следующей встрече на вилле в Геленджике

28.12.20 / «Моя душа 10 минут парила над телом, а потом вернулась»

28.01.22 / Сенсация в прессе — есть в Лондоне Несси!

19.04.21 / Скандалы: «Это какая-то космическая, запредельная цена»

04.02.22 / Вечная память – Личное мнение

17.02.22 / У каждого третьего пожилого человека диагностируют новые заболевания после COVID-19

04.08.22 / Мнение: О редком фото, которого пол-России ждало четверть века

29.12.22 / Экс-офицер бундесвера обвинил главу Минобороны ФРГ в некомпетентности

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика