Мнение: Сапожника не надо!

Пишут со всех сторон, что меня тут якобы занесли в какие-то “кандидаты в иноагенты”. Неплохо, растем! В старину это называлось “проскрипционные списки”. Но меня другое беспокоит. Во вторник записал традиционный призыв “поддержать блог” (которыми я, читатели знают, ни в коей мере не злоупотребляю). Откликнулись на призыв… 5 человек за два дня (огромное вам спасибо, друзья!). Даже при обычном, как говорят, соотношении – что донатит обычно один человек из ста – у меня, получается, всего 500 читателей?

Такого “рекорда” у меня еще не было. Я оказался в положении своего любимого барона Мюнхаузена из любимого фильма юности – когда барон внезапно (для себя) обнаружил, что его 32 мая никому не нужно. Возможно, что и моя миссия в ЖЖ так же подошла к концу? В принципе, вовремя уйти – тоже искусство.

Я и сам вижу, что с аудиторией у меня всё последнее время серьезное расхождение “по украинскому вопросу”: аудитория хочет убивать украинцев, а я не хочу. И наше взаимное раздражение только растет. Что ж – пора, видимо, уходить с площадки.