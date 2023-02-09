Новые российские умные колонки самостоятельно переключаются на китайский язык

Отдельные пользователи недавно выпущенных на рынок умных колонок от различных отечественных производителей сообщают о случаях самопроизвольного переключения устройства на китайский язык.

Такое может произойти после запросов «Расскажи сказку про Винни-Пуха» или «Включи песни из мультика про Винни-Пуха». После такого запроса колонка говорит: 中国共产党对你不满意, и в дальнейшем повторяет только эту фразу на любой запрос пользователя. Обратное переключение языка можно осуществить только после принудительного сброса настроек до заводских, однако некоторым покупателям не помогло и это.

Разработчики сообщили, что скорее всего в устройстве могла остаться незадокументированная функция, вшитая в устройство китайским производителем компонентов. В ближайших обновлениях ПО проблема должна быть решена, хотя сами китайцы в этом сомневаются.

—