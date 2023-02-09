Мнение: Невежливый отказ

Сегодня российские СМИ, особенно пропагандистские, активно озвучивают заявление Зеленского, который сказал о том, что он остановил реализацию Минских договоренностей. Соответственно, указывают перстом на него, как человека, который развязал войну. Позиция знакомая: «Она сама виновата, что одела короткую юбку и губы накрасила. Была бы чучелом страшным, я бы мимо прошел. Не виноватый я, гражданин следователь!»

Минские договоренности, что первые, что вторые, имеют полное право называться «похабными». Но здесь вот в чем дело. Точно так же назывался и еще один мир – Брестский. Который сильно напоминает как раз Минские соглашения.

Советская историография, между прочим, Брестский мир относит к положительным решениям молодой Советской власти, и, кстати, вполне справедливо. Взявшие только-только власть большевики не контролировали практически ничего. У них не было своей армии. А потому германское наступление было смертельно опасным и могло привести к катастрофе для большевиков. Уже поэтому Брестский мир на крайне невыгодных условиях дал ту самую передышку, которую большевики использовали в свою пользу. А как только Германия сама попала в катастрофу, Брестский мир был аннулирован без малейших колебаний.

Полная аналогия с пришедшей в результате переворота в Киеве новой украинской властью в 14 году. Она держалась на волоске, и была очень большая вероятность того, что она не удержится. Не стопроцентная, но и точно не нулевая.

И партнера Порошенко спас Путин. В прямом смысле этого слова. Вначале Минском-1, затем Минском-2. Это была инициатива именно Путина, который ввел в оборот выражение – набросал на коленке. Это как раз про текст первого Минского соглашения.

Вопрос – кому был выгоден Минск? Первый и второй? Да конечно, Киеву. Который на тот момент потерпел тяжелое военное поражение и по факту не имел армии, чтобы противостоять любой внешней угрозе. У Путина, конечно, были свои резоны – он решил поиграть в США, создав зону конфликта, которым он будет управлять, навязывая свои условия. Но квалификация подвела – когда человек с уровнем городового начинает играть в генерала, результат будет вполне предсказуемым.

Вопрос вот в чем – Киев использовал подаренную ему передышку от и до. И даже перебрал. С его точки зрения Минские соглашения перестали отвечать его интересам. Логично, что когда это понимание было отрефлексировано, последовал отказ от них. Тем более, что у Зеленского ниаких обязательств перед Путиным не было, в отличие от тех людей, которые подписывали и договаривались в 14 и 15 годах. По факту Киев повторил ровно то же, что и большевики в 1918 году – удержал ситуацию под контролем и использовал предоставленное время для наращивания своего ресурса. И как показывают нынешние события, неплохо использовал. Что не смог сам – то дают союзники, но ведь и союзники сами по себе не появляются…

Думаю, что будь на месте Зеленского другой человек, события бы развивались примерно так же. «Минск» себя исчерпал с точки зрения Киева, а потому дальнейшее его исполнение было бессмысленным. Переводить стрелки на Киев в данном случае неправильно. Хотя бы потому, что тем самым уходит в тень главный вопрос – а кто был автором Минских соглашений? И вообще, в чем их смысл?

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