Bloomberg – страны G7 планируют ввести санкции за «помощь России» против компаний в КНР, Иране и КНДР

Страны «Большой семёрки» рассматривают возможность наложения санкций на китайские, иранские и северокорейские предприятия, которые, по версии Запада, поставляют РФ продукцию военного назначения, передаёт Bloomberg. По информации агентства, цель клуба — не дать Москве обходить западные ограничительные меры, налаживая каналы поставок через страны, не присоединившиеся к санкционному режиму.



AP

Члены «Большой семёрки» обсуждают возможность введения санкций против китайских, иранских и северокорейских компаний, которые, по мнению стран клуба, поставляют РФ запчасти и технологии военного назначения, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, пожелавшие сохранить анонимность.

По информации агентства, G7 постарается сформировать единый пакет соответствующих мер к 24 февраля, годовщине российской спецоперации на Украине.

Как сообщили источники Bloomberg, обсуждения находятся на начальном этапе и каждый член G7, вероятно, будет вводить свой собственный набор санкций. Список компаний, на которые предполагается наложить карательные меры, окончательно пока не определён.

Цель «Большой семёрки» — помешать поставкам в Россию продукции военного назначения через третьи страны, которые решили не соблюдать санкции, введённые в отношении Москвы после начала СВО, отметили источники Bloomberg.

Как напоминает корреспондент агентства, США ранее уже высказывали озабоченность в связи с поставками Китаем нелетального военного оборудования в Россию. Вопрос собирался обсудить в ходе своего визита в Пекин глава американского Госдепа Энтони Блинкен, однако поездку отложили в связи со скандалом вокруг китайского аэростата, обнаруженного в небе над Америкой.

В свою очередь, МИД КНР в конце января резко отверг заявления американской стороны о том, что некоторые из китайских государственных предприятий, возможно, оказывают Москве военную поддержку, подчеркнув, что, если Вашингтон хочет, чтобы конфликт на Украине завершился, ему нужно прекратить поставлять вооружения Киеву, говорится в материале Bloomberg. Вместе с тем в минувший понедельник посол Китая в Париже Лу Шае, отвечая на вопрос французского журналиста о том, поставляет ли Пекин в Россию запчасти, которые могут иметь военное применение, заявил: «Но запчасти — это не вооружения, разве не так?»

Как отмечает журналист Bloomberg, союзники Киева уже наложили санкции на иранские предприятия, которые якобы поставляют РФ беспилотники, и теперь планируют эти меры расширить. Кроме того, они призвали Северную Корею прекратить обеспечивать Москву снарядами. При этом и Тегеран, и Пхеньян отрицают, что оказывают какую-либо помощь Москве, подчёркивает автор.

По информации Bloomberg, западные страны также предпринимают дипломатические усилия, направленные на то, чтобы помешать Москве воспользоваться «лазейками» в санкционном режиме, наладив каналы поставок нужной ей продукции через такие страны, как ОАЭ, Турция и Индия.