 

Льготные кредиты будут скорректированы Минпромторгом с учетом автомобилей

09.02.2023, 19:00, Разное
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Министерство промышленности и торговли РФ не подтвердило РИА Новости факт прекращения льготного кредитования бензиновых автомобилей, но допустило возможность корректировки программ в будущем.

В пресс-службе министерства ответили на вопросы о возможной отмене льготных кредитов для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). Ранее в четверг об этом писал журнал РБК, ссылаясь на нескольких дилеров. Программа льготного кредитования и программы стимулирования спроса являются гибкими механизмами, способными реагировать на изменения рынка.

Министерство промышленности и торговли РФ отслеживает и анализирует ситуацию на автомобильном рынке. Это включает в себя уровни спроса и предложения. Министерство заявило, что можно корректировать параметры программ стимулирования спроса в зависимости от того, как развивается рынок.


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