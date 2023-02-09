В ЕК назвали подробности о новом пакете антироссийских санкций

Урсула Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии) заявила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый пакет санкций для России. Она считает, что РФ должна взять на себя ответственность за спецоперацию.

“Россия должна взять на себя ответственность, заплатить цену”, – заявила она на пресс-конференции в Брюсселе вместе с Шарлем Мишелем, главой Европейского совета, и Владимиром Зеленским.

Сегодня прошла неформальная встреча участников саммита Европейского союза. Фон дер Ляйен сказала, что пакет мер будет включать в себя экспортные ограничения на сумму более 10 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии, по просьбе Зеленского усилят санкции против представителей российских СМИ.

ЕС также планирует ввести ограничения в отношении ряда политиков.