 

В ЕК назвали подробности о новом пакете антироссийских санкций

09.02.2023, 19:00, Разное
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Урсула Фон дер Ляйен (глава Еврокомиссии) заявила, что в ближайшие дни предложит новый, десятый пакет санкций для России. Она считает, что РФ должна взять на себя ответственность за спецоперацию.

“Россия должна взять на себя ответственность, заплатить цену”, – заявила она на пресс-конференции в Брюсселе вместе с Шарлем Мишелем, главой Европейского совета, и Владимиром Зеленским.

Сегодня прошла неформальная встреча участников саммита Европейского союза. Фон дер Ляйен сказала, что пакет мер будет включать в себя экспортные ограничения на сумму более 10 миллиардов евро. По словам главы Еврокомиссии, по просьбе Зеленского усилят санкции против представителей российских СМИ.

ЕС также планирует ввести ограничения в отношении ряда политиков.


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