Эксперты прогнозируют снижение цен на огурцы к весне

После резкого роста цен на огурцы с начала года в Российской Федерации стоимость на них начнет снижаться. К марту они могут подешеветь в 1,5-2 раза, считают в Ассоциации тепличных хозяйств России, передает РИА Новости.

В Ассоциации компаний розничной торговли также отметили, что рост цен на эти продукты обычно останавливается к началу весны. После стабилизации они затем снижаются. Росстат сообщил, что с 31 января по 6 февраля темпы роста цен на плодоовощную продукцию в РФ увеличились до 5,31% по сравнению с 3,5% неделей ранее. Основной вклад внесли огурцы, которые заняли первое место по росту цен как за последнюю неделю (12,71%), так и за весь год (53,57%).

Такая картина наблюдается каждый год. Рост цен обычно останавливается в феврале-марте, но все зависит от погоды. Эксперт Ситников заявил, что в стране не хватает овощной продукции из-за нарушений температурного режима и технологии. Это привело к дефициту продукции в некоторых регионах, например, в Челябинске. Он отметил, что томаты обладают более высокой устойчивостью к изменениям климата и поэтому менее восприимчивы.

Росстат сообщил, что с 31 января по 6 февраля цены на помидоры снизились по сравнению с огурцами, разница составила 4,63% и 29,58% соответственно. На цену огурцов по-прежнему сильно влияют сезонные факторы. Это связано с заметным ростом тарифов на коммунальные услуги в декабре. Караваев отметил, что большинство свежих огурцов, продаваемых в торговых точках, являются отечественными тепличными овощами.

Высокая стоимость содержания тепличного света и отопления в теплицах вынуждает производителей продавать продукцию по пиковым ценам. В последние недели эти затраты возросли из-за продолжительных и сильных морозов. Федеральные торговые сети приняли все необходимые меры для снижения роста цен. Они сохранят нулевую наценку или отрицательные цены на большую часть ассортимента огурцов в 2023 году.