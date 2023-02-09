Тренд не новый, но активно возрождающийся: как перенять принципы стиля нормокор и создавать комфортные образы в 2023 году

Модный сегодня нормокор – это стиль унисекс, который характеризуется простыми незамысловатыми и классическими силуэтами. Он фокусируется на удобных предметах гардероба, которые можно носить сезон за сезоном. И хотя мода в стиле нормокор, возможно, не самый захватывающий тренд 2023 года, безусловно, он является одним из удобных и практичных. Его дополнительным плюсом является то, что вам не нужно слишком долго думать над тем, можно ли сочетать одно с другим. Если вам удобно, – значит, можно!

Истоки стиля

Их стоит искать в начале девяностых годов, когда группа молодых людей из Нью-Йорка начала экспериментировать с более сдержанными и упрощенными предметами гардероба, которые они удачно интегрировали в личный стиль.

Этот образ контрастирует с кричащими и экстравагантными тенденциями, которые были особенно популярны в то время. Но нормокору удалось завоевать популярность и найти единомышленников. С тех пор мода в стиле нормокор развивалась и разнообразилась, но по-прежнему она сохраняет свои основные принципы функциональности, минимализма и комфорта.

Сегодня нормокор – одна из самых популярных и модных тенденций как среди мужчин, так и среди женщин. В ближайшее время этот стиль будет только развиваться.

Для кого

Мода в стиле нормокор предназначена для людей, которые хотят одеваться комфортно и даже слегка небрежно, не привлекая к себе лишнего внимания. Этот стиль идеально подходит для тех, кто хочет слиться с толпой и остаться незамеченным. Люди, которые носят такую одежду, часто больше заинтересованы в комфорте, чем в моде. Они могут предпочесть классические и простые предметы гардероба модным и броским нарядам.

Вдохновение в стиле

В знаменитостях есть что-то такое, что делает их законодателями моды. Кажется, они всегда на шаг впереди, будь-то макияж, мода или прически. Поэтому неудивительно, что когда мода в стиле нормокор начала набирать популярность, знаменитости быстро уловили эту тенденцию.

Для создания шикарного и стильного наряда нужно всего лишь соединить несколько простых базовых элементов гардероба. Таким образом, вы можете одновременно выглядеть модно, но чувствовать себя невероятно комфортно.

Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

“Мы по-прежнему дружим”: Деревянко прокомментировал разрыв с женой

Рубашки на пуговицах

Это просто идеальный образ для стиля нормокор. Рубашка – классический предмет гардероба, она простая, ее легко сочетать с другими вещами. Рубашку можно надеть с шортами, джинсами и юбками. Все модели универсальны, их можно заправить или выпустить наружу. Рубашки на пуговицах обязательно должны быть в вашем гардеробе.

Простые ремни

Простой ремень может помочь вам выделить талию и придать наряду чуть больше элегантности. В ваш повседневный образ может быть добавлен стильный ремешок, который подчеркнет вашу неповторимость.

Эстетика нормокор: кроссовки

Нет сомнений, что кроссовки сейчас в моде. Они удобны, практичны и могут быть подобраны под любой наряд. Но если вы хотите сделать образ более сдержанным, выберите пару самых обычных кроссовок, например, белого цвета.

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Полезно часто мыть: мифы о шампуне и уходе за волосами, которые только вредят

“Папа обижается”. Агата Муцениеце об отношениях с Прилучным после развода

Тренд в стиле нормокор: кепка

Образ в стиле нормокор – это удобство, непринужденность и, конечно же, самая простая кепка. Существует множество самых разных моделей, поэтому вы всегда можете подобрать для себя лучший вариант.

Джинсы с высокой талией

Джинсы с завышенной талией не только удобны, но и способны придать вашему стилю винтажный вид. Обязательно сочетайте джинсы с простыми топами и обувью. Вы можете добавить несколько простых аксессуаров, чтобы персонализировать образ, но не следует усердствовать. Придерживайтесь простоты, и тогда вы будете выглядеть в стиле нормокор просто непревзойденно и одновременно естественно.

Джинсы с прямым кроем

Для создания образа в стиле нормокор подойдут джинсы с прямым кроем. Они выглядят простыми, но при этом успешно комбинируются со многими нарядами. Сочетайте такие джинсы с футболкой и кроссовками для создания повседневного образа. Однако можно надеть и блузу. Если хотите добавить немного стиля, наденьте туфли на каблуках. Тогда можно будет даже отправиться на свидание.

Простая футболка

Это просто идеальный способ создать образ в стиле нормокор. В этом тренде главное – это выглядеть максимально естественно. Это хороший способ показать, что вы не слишком стараетесь, чтобы выглядеть гламурно. Стоит однажды попробовать, и вы увидите, что это невероятно комфортно – просто быть собой.