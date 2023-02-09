Прически с длинной челкой на весну для женщин старше 50 лет, которые позволяют скрыть морщины и выглядеть моложе

Любой простой прическе можно придать необычный вид с помощью челки. Более того, челка – это способ попробовать нечто новое, что особенно хочется сделать весной. И такой подход порой помогает обновить прическу, не трогая основную длину волос. А в итоге может получиться настоящая красота.

Многие полагают, что челка предназначена для молодых, так как выглядит она по-девчачьи игриво. Но многочисленные современные укладки доказывают, что это не так.

Челка может иметь самую разную длину и выгодно украшать лицо зрелых женщин. Более того, челка может помочь выглядеть моложе, свежее и бодрее. Кстати, с помощью челки можно даже скрыть некоторые морщинки.

Классический боб с длинной челкой

Такая прическа с челкой, которая может быть зачесана на одну сторону лица, может придать вам по-настоящему элегантный вид. С помощью такой прически можно сделать лицо более вытянутым за счет длинных прядей по двум сторонам. Более того, такая челка создает плавный элегантный переход к основной длине волос. Даже если волосы не такие объемные, эта прическа будет выглядеть по-настоящему выигрышно, ведь можно при укладке придать объем у корней волос. Можно челку сделать и более короткой, спускающейся на лоб, а затем плавно переходящей на боковые пряди.

Короткая прическа с длинной челкой

Даже если у вас короткая стрижка, ее все равно можно украсить челкой. Лучше, если она будет довольно длинной и уложенной набок. При этом отрастание чулки будет не так заметно. И чем длиннее будет становиться челка, тем больше у вас будет вариантов для укладки. Помимо того что челку можно уложить набок, ее можно распределить по двум сторонам в виде шторки.

Ровная челка для волос средней длины

Немного более тяжеловесной будет ровная челка. Она придает вам одновременно строгий и элегантный вид. Для того чтобы челка считалась действительно длинной, она должна доходить до бровей. Для того чтобы смягчить прямую линию челки, можно сделать ее немного округлой.

Такой вид челки хорошо смотрится с длинным бобом. С помощью такой прически можно обрамить лицо, сделать его более вытянутым и скрыть морщинки на лбу и в уголках глаз.

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Если вы не хотите расставаться с длинными волосами, но вам все-таки хочется перемен, можно выбрать ту же самую тяжеловесную челку, которая сочетается с такой прической как нельзя лучше.

Прически средней длины с челкой

Челка может быть более густой или воздушной, пышной или совсем гладкой. Но она в любом случае хорошо будет сочетаться с волосами средней длины. Более того, с помощью челки можно сделать тонкие волосы визуально более густыми. Вы сами можете регулировать длину, к которой привыкли или которая подходит вам больше всего.

Длинные волосы с челкой по бокам

Даже если вы не хотите дополнять свой образ классической челкой, можно сделать небольшой намек на нее, отпустив две пряди по двум сторонам от лица. Заканчиваться они могут у скул или даже немного ниже. Эти пряди даже можно подчеркнуть контрастным цветом.

Длинная негустая челка со стрижкой “перьями”

Негустая челка тоже смотрится довольно хорошо. Ее легче укладывать с помощью фена и круглой щетки. Такая челка может быть немного короче в области лба и удлиняться ближе к вискам. Основной объем волос можно постричь, как вы привыкли, или сделать многоярусную стрижку. Она подходит как для тонких, так и для густых волос.

В качестве альтернативного решения выступает челка “перьями”. В этом случае ее можно будет подравнивать даже самостоятельно, не обращаясь к парикмахеру каждые 2 недели. Даже если раньше у вас никогда не было челки, возможно, настал тот самый момент, когда стоит попробовать. В любом случае каждая женщина хотя бы раз в жизни должна провести настоящий эксперимент на своих волосах. Кто знает, быть может, это ваш новый неповторимый стиль.