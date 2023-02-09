Мнение: Письмо: “Казалось фантастической мечтой”

Так как рубрика писем посвящена обучению, Ученицы вокруг нее роятся как мухи.

Любая Ученица пишет письмо с единственной целью: задать задачку. Когда вы решаете задачку Ученицы, она чувствует себя особенной, значительной, важной. Ей кажется, что она растет и из чумазой школьницы в грязном фартучке превращается в Сфинкса с его загадками.

Ниже автор пишет письмо, чтобы поспорить и доказать оксюморон, как несчастная любовь бывает счастливой.

Несчастная любовь автора оказалась “счастливой”, потому что она опасливо никому про нее не сказала, даже виду не подала, немножко “повыла, пострадала” и вскоре разлюбила. Счастьем автор считает, что написала благодаря этой любви несколько песен, и, спасибо ей, что она не додумалась привести тексты этих своих песен в письме.

Обратите внимание, как автор описывает героя, насколько непривлекательный, жалкий и убогий образ она рисует. Выберите из текста все описания героя и подробно проанализируйте. Вот этот ЗВ и БП – из-за отрицания, что застревание в несчастной любви – это слив, следствие неверной установки, что для счастливой любви не важна взаимность. Поясните, почему?

И о чем должны быть стихи, чтобы в случае несчастной любви, они получились действительно хорошими, кто понимает?

consuelo_sand

Здравствуйте, уважаемая Эволюция! Хочу поблагодарить Вас за исключительно интересное чтение и предложить историю безответной, но при этом никак не «несчастной» любви. Был бы очень интересен разбор, ведь в Вашем изложении безответно влюблённый в лучшем случае «сливает свою энергию безо всякой обратной связи», а не в лучшем – ломится в закрытые двери, ненавидит и не уважает то себя, то предмет своей страсти, слепнет, тупеет и множество других грехов. А я и сейчас, спустя годы, радуюсь этой прошедшей любви. Поэтому интересно, как это выглядит в Вашей концепции.

Мы познакомились с А. по работе, работали вдвоём, но не наедине, другие люди всё время рядом были. Два-три раза в неделю по часу плюс-минус, и почти всё время А. параллельно делу болтал на посторонние темы, самые разные. Он из тех, которые сразу переходят на «ты» и фамильярное сокращение имени, обнимаются, дотрагиваются до собеседника и вообще кажется ничего не стесняются. Полная противоположность мне. Я влюбилась сразу, и любовь эта в момент своего рождения была по определению односторонней, бесперспективной и тайной.

Мне на тот момент как раз исполнилось 40, ему – 34. У обоих любимые супруги (моему браку было уже почти 15 лет) и по двое детей. Уже трижды достаточно для обоснования «бесперспективности» такой любви, но надо добавить: А. и не проявлял никогда ко мне никакого романтического или сексуального внимания. Только дружеское.

И вся моя любовь тогда была: вот в среду мы опять будем рядом, и будет его смех, и болтовня, и вот эта гримаска, означающая «я задолбался», и ещё вот эта, означающая «ура, кофеёк», и привычка задирать подбородок, когда слушает собеседника, или внезапно запеть под радио…

Вот у Вас определение: «Любовь – это желание сближения» или «потребность в большей близости» (извините, не смогла снова найти цитату). Если из этого исходить, то да, безнадёжную любовь поощрять в себе вредно.

Но разве не является первичным любование человеком, а желание близости – это уже следствие (неизбежное конечно)? А как же всё это неразгаданное очарование жестов и гримас, голоса и походки, и кайф от того, что невозможно понять, что же в нём такого особенного – разве вот это вот всё не имеет никакой цены, только оттого что не светит ничего больше?

Во всяком случае, мне и в голову не приходило избавляться от этой влюблённости, я жила слегка в эйфории от такого чуда, как будто в радужных очках. Наверно, нужно объяснить насчёт мужа, как это: и его люблю, и того парня. Но объяснить наверно нельзя. Нельзя сравнивать родного человека и совершенно чужого (сколь угодно привлекательного), они по разным ведомствам. Мужа любила как раньше, если не сказать больше: я вообще весь мир любила в тот момент, за то что он такой волшебный, в нём вот такое может происходить.

Теперь про то, что в реале изменилось в моей жизни благодаря этой влюблённости. Произошло это из-за того, что я очень маялась всё время в ожидании, когда снова увижу А., и ещё очень хотелось о нём говорить (я ведь тогда даже не упоминала об А. никому и ни в каком даже самом обычном контексте, потому что боюсь что актриса из меня никакая). То есть о том, что мы с А. никогда не будем вместе, я всерьёз не переживала, у меня же не две жизни! А та одна которая есть – уже сложилась прекрасно, как говорится грех жаловаться. Но вот бы дружить с ним, не только видеться на кафедре, вот бы семьями собираться! Честное слово, даже его жена мне заранее заочно нравилась, просто как всё связанное с ним.

Но какие же шаги может делать замужняя женщина навстречу женатому мужчине? Пусть даже совсем не влюблённая? а я-то была влюблена и не знала, как со стороны выглядела бы моя инициатива. Я её, упаси боже, и не думала проявлять. Хотя, как быстро выяснилось благодаря разговорчивости А., общие темы у нас были, и увлечение общее: мы оба играем на гитаре. Но тогда я ему даже не упоминала это – в момент общения я не чувствовала желания переводить разговор на себя, я только поддерживала беседу, чтобы он продолжал болтать, а я продолжала на него любоваться.

Кстати в этом даже есть плюс. Ограниченность времени, места, контекста, дозволенных действий – позволяла расслабиться. «Мне нравится, что можно быть смешной – распущенной – и не играть словами»… Ну как бы если отношения возможны, то ты переживаешь как выглядишь, и что сказать, и как себя повести и так далее. А когда невозможны, то расслабься и наслаждайся своим часом волшебства…

Итак, я маялась-маялась, и вдруг примерно через полтора месяца написала свою первую песню. То есть я писала и раньше, но очень редко и прямо сказать – так себе, а тут получилось неожиданно удачно, аж сама сомневалась: может, я сплагиатила откуда-то мелодию? Но нет, всё своё, а я уже писала вторую и задумывала следующие… Это было именно то, чего мне не хватало: говорить об А., то есть не прямо говорить конечно (песни даже не обязательно о любви), но – как бы это сказать – куда-то девать эти эмоции. Их надо было куда-то девать, они меня разрывали.

Друзьям и родным песни показала сильно волнуясь, вдруг чего догадаются? Большинство удивлялись («Ты сама? Не шутишь? А ты так раньше умела?» – «Нуу, видимо какая-то чакра открылась в 40 лет…»), но слава богу никто ничего такого не предположил.

А. я тоже в конце концов рассказала, что пишу песни, потому что он спросил моё мнение о его гитарных записях (давал флешку), и по моим ответам понял что я в теме. «Тоже играешь? Сама пишешь?! А чо ж не говорила, дай тоже послушать» – так мы стали говорить о музыке. Первое же обсуждение моих записей затянулось далеко за пределы нашего рабочего времени, это был первый раз, когда в беседу полноценно вовлеклась и я, и это было источником очередной порции эйфории и темой новой песни, про лишние полчаса вместе. Мы обсуждали те самые песни, которые все были – ему, и он об этом никогда не узнает… такой немножко сюр – он говорит «и вообще тебе надо альбом писать», а я такая думаю, да, альбом посвящённый А…

Потом – клуб авторской песни, новый круг знакомых, начало занятий с преподавателем вокала и самостоятельных – на гитаре, освоение видеоредактора, т.к. хотелось делать клипы… Всё это без А., с ним мы по-прежнему виделись только на кафедре.

А дальше наша совместная работа кончилась! Я знала что она временная, и всё равно как бы неожиданно… Никаких других поводов встречаться не было, мы даже в ватсапе не переписывались кроме как по работе. Первые дней десять я записывала в нормальном качестве песню (ту самую, про полчаса вместе), снимала и монтировала клип на неё. Опубликовала и послала ему ссылку, он сразу написал пространный комментарий и мы пообщались на тему «делания музыки».

И потом всё, я думала – совсем всё, ну что делать, так и должно быть… Пострадала, повыла, пока никто не видит, написала совершенно невозможную по откровенности песню – позже текст переделала, хорошая песня получилась, исполняю.

Начала успокаиваться. Прошёл где-то месяц. И тут А. звонит. В своей манере, путаной и многословной, объясняет что едет на студию звукозаписи, где «пишется» его друг, «а ты упоминала, что на студии никогда не была, я подумал может тебе интересно, если только твой муж не против» и так далее. Я вообще ушам не верила, что это он мне звонит. Сказала, что да мне интересно и что обговорю с мужем. Ну для мужа это было всё в рамках моего увлечения музыкой, к тому времени уже несколько месяцев.

Дальше коротко: мы теперь действительно дружим семьями! Гости, совместные прогулки, шашлыки, ночёвки, ну и песни под гитары вместе конечно, причём это всё именно с подачи А. Мне показалось, он сам не счёл удобным общаться со мной без общения семей, а в итоге очень сошёлся с моим мужем (хотя у них разница 15 лет). И мне жена А. действительно понравилась… Вот так сбылось то, что мне когда-то, в изменённом сознании, казалось фантастической мечтой. Влюблённость, как ей и полагается, года за два испарилась потихоньку, медленно, хотя до сих пор считаю А. на удивление сексуальным мужчиной и очень благодарна ему и за тогдашнее волшебство, и за то что инициировал дружбу, и за разбуженную во мне музыку.

А музыка осталась! Я и сейчас пишу, хотя реже, выступаю на местечковых концертах и в клубах бардов, съездила на фестиваль, а ещё песни на мои тексты исполняют другие барды и один провинциальный хор… Со столькими интересными людьми познакомилась! Я правда по-прежнему очень стесняюсь первой идти на контакт, но как-то люди сами подходят, пишут, зовут на встречи и концерты…

Вот видите, начала про любовь, а закончила песнями. Так и было в реале. И почему-то мне кажется, что такая «несчастная» любовь, которая вовсе не несчастная, бывает совсем не редко, просто кто же расскажет? Только вот как я тут, анонимно и спустя годы…

Спасибо если дочитали!