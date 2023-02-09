Танкист «Самара» рассказал о подготовке экипажей к встрече с «Леопардами» и «Абрамсами»
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Российский танкист с позывным «Самара» рассказал, что российские военные готовы к встречи с танками «Леопард» и «Абрамс», а также пообещал, что «победа будет за нами».
В интервью Telegram-каналу «Архангел спецназа», он рассказал, что вместе со своим экипажем изучил тактико-технические характеристики танков «Леопард» и «Абрамс».
«Знаем куда стрелять. Мы готовы, враг будет разбит, победа будет за нами, ждем их с нетерпением», – поделился танкист, а также напомнил, что не просто так говорят: не страшен так танк, как обученный экипаж.
Напомним, первую партию из более 30 немецких танков Leopard 2 Киев может получить в течение первых трех-четырех месяцев 2023 года, сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Варшаву.
Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2, также США подтвердили готовность передать танки M1 Abrams.
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