Зеленский заявил, что не собирался исполнять минские соглашения

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять минские соглашения.

«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – сообщил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году в нормандском формате говорил ему то же самое.

Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.

Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что минских соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.

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