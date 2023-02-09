 

Зеленский заявил, что не собирался исполнять минские соглашения

09.02.2023, 18:30, Новости дня
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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ранее признавался канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и французскому коллеге Эммануэлю Макрону в том, что не собирается выполнять минские соглашения.

«Что касается «Минска» в целом, я сказал Эммануэлю Макрону и Ангеле Меркель: мы не сможем его так реализовать», – сообщил Зеленский в интервью Spiegel, передает РИА «Новости».

Он добавил, что на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в 2019 году в нормандском формате говорил ему то же самое.

Зеленский добавил, что Киев использовал соглашение для обмена военнопленных.

Напомним, экс-канцлер Германии Меркель открыто подтвердила, что минских соглашения были лишь попыткой дать киевскому режиму время, чтобы сделать страну сильнее.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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