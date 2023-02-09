Основатель Pink Floyd Уотерс сообщил об уважении к Путину

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09.02.2023, 18:30, Новости дня
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Основатель Pink Floyd Роджер Уотерс сообщил в интервью, что изменил свое отношение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Уотерс в интервью газете Telegraph заявил, что стал больше уважать президента России, и допустил, что «возможно, несправедливо» называл его раньше «гангстером», передает РБК.

Он добавил, что поменял отношение после прослушиваний подкаста The Duran, где озвучивалось отличное от его мнение о России.

«Может быть, он ведет свою страну к благу для всего народа России», – заключил музыкант.

Ранее в ходе заседания СБ ООН Уотерс заявил, что осуждает «вторжение РФ на Украину», но подчеркнул, что такие действия были спровоцированы другими странами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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