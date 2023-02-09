“Желаю каждому”: купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’ дал урок завистникам

Многих вчера оставила с открытыми ртами новость о том, что 23-летний рэп-исполнитель Ramil’, многим известный лишь по треку “Сияй”, стал гордым обладателем пятикомнатной квартиры в центре Москвы. Те, кого эта информация ошарашила, остались в полном недоумении: молодому человеку всего 23 и заниматься музыкой он стал лишь четыре года назад.

Поэтому пользователи Сети задались резонным, на их взгляд, вопросами. Как же получилось у исполнителя заработать так много? И за что певцы получают такие баснословные гонорары?

Вступиться за своего подопечного захотел Ханза, продюсер исполнителя

Ramil’, который постарался рассказать разгневанной публике о секретах достижения успеха. По словам мужчины, каждый день миллионы мальчишек играют в футбол в надежде когда-нибудь попасть в команду, а миллионы людей поют, мечтая однажды добиться успеха. Но увы, к известности приходит лишь один из миллиона.

Добавил продюсер Рамиля Алимова и о том, что путь к успеху тернист и долог, а человек, проходящий этот путь, жертвует очень многим. Но этого, увы, почти никто не замечает.

“Желаю каждому заниматься любимым делом и получать от этого истинное удовольствие. И не важно, купите ли вы квартиру за 110 млн или Феррари, важно лишь ваше состояние”, – поделился Ханза, продюсер рэпера Ramil’.

Выходит, добившийся успеха певец Ramil’ дал урок завистникам: работайте, и тогда придете к популярности и высоким заработкам.

Кстати, что же известно о скандальной квартире? Площадь жилья 130 квадратных метров, одна из комнат украшена огромной картиной царя Давида. Купивший в 23 года квартиру за 110 млн певец Ramil’в свою новую недвижимость пока что не заехал и временно остается у родителей в Нижнем Новгороде в том самом доме, который он купил им чуть ранее.