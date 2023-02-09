 

Тюрьма, предательство жены, смерть сына: что случилось с известным актером Долинским

09.02.2023, 18:25, Разное
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Сегодня жизни заслуженного артиста Владимира Долинского можно только позавидовать. Он построил блестящую карьеру, сыграл множество ярких ролей, обрел счастье в личной жизни. Однако помимо успехов и достижений, в биографии актера немало и по-настоящему тяжелых моментов.

С первыми испытаниями Владимиру Абрамовичу пришлось столкнуться еще в молодости. Успешно окончив Щукинское училище, он начал активно строить карьеру и женился на однокурснице Валентине Шендриковой… Казалось, что счастье продлится вечно, но вскоре его жизнь полностью изменилось.

Через пару лет брак Долинского рухнул. А вскоре после развода он встретил новую возлюбленную Наталью. Актер принял избранницу с ребенком от прошлых отношений и снова женился, но и в этот раз идиллия оказалась недолгой. В 70-х в его жизни началась трудная полоса.

В какой-то момент Владимир Долинский занялся валютными спекуляциями, за что был осужден. Четыре года тюрьмы стали для артиста серьезным испытанием. Он намеренно резал себе горло и демонстрировал неадекватное поведение, чтобы
скостить срок заключения. Еще одним ударом для актера стало предательство жены. Супруга обещала дождаться звезду, но уже через несколько месяцев привела в дом другого.

К счастью, после освобождения артист быстро наладил свою жизнь. Он возобновил работу в кино, начал играть ведущие роли в театре “Ленком” и снова женился. Благодаря третьей супруге, историку Татьяне, актеру удалось забыть о прошлых любовных неудачах. А когда жена забеременела, Долинский и вовсе был на седьмом небе от счастья. Однако гармонию разрушила страшная трагедия.

Сын пары родился раньше срока и скончался, когда ему было всего три дня. После потери супруги отдалились друг от друга и развелись. Затем Владимир Абрамович фиктивно женился на возлюбленной приятеля, чтобы помочь ему с пропиской. А с пятой попытки артисту удалось обрести счастье. Он создал крепкий брак с актрисой Натальей Волковой и воспитал вместе с ней общую дочь Полину. Супруги вместе уже больше 30 лет.

Сейчас, в свои 78 лет, Владимир Долинский по-прежнему много работает и часто появляется на экранах. Однако главной ценностью в его жизни остается семья. Артист души не чает в жене, единственной дочери и внуке, который появился на свет в позапрошлом году.


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