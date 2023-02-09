 

Орлову заело, а Бородиной нужен жених – Личное мнение

09.02.2023, 18:03, Разное
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Ольга Орлова, которая не назвала дочь в честь своей подруги Ксении, продолжила жаловаться на своё самочувствие.

Я-то наивно предполагала, что жалобы теперь закончатся, но — нет. Орлову словно заело — теперь у неё опухло отчего-то лицо.


Фото: Соцсети

«Не могу ответить, потому что вчера было совсем тяжеловато. Сегодня, наверное, тоже будет такой себе день. Лицо опухло, я на уколах», — цитирует Ольгу Пятый канал.

В общем, нас ждёт очередной поток слёз видимо. А что же Ксюндель — обиделась?

Несмотря на свой характер, Бородина вообще не обиделась. Заявила, что тоже хочет ребёнка.

Тоже хочу, написала Ксюдель. И я тут задумалась — а действительно, Бородина моложе Орловой, так что всё у неё впереди!

Нужно отдать должное Ксюнделю — она молодец. В первом своём браке родила. Во втором — тоже. Значит, нужно в третий раз выйти замуж!

Единственная проблема — жениха на примете нет.

Женихи, ау! Сейчас я всё объясню вам, расскажу о всех прелестях. Вот Ксюха точно жаловаться не станет. И лицо у неё не опухнет больше обычного. Везде вас будет хвалить, рассказывать, какой вы бизнесмен и прекрасный человек.

Вы в это время можете жить спокойно. Возможно, заведёте кота, если хотите. Подружитесь со всеми известными людьми, включая Ольгу Орлову. Не жизнь, а сплошное счастье!

Ну, как? Нравится перспектива? А если что, то всегда можно и развестись — Ксюха уже привыкла к этому и не станет сильно обижаться.

По-моему, хороший вариант, а?

Источник: Лена Миро


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