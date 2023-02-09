Le Figaro – МОК примет решение о допуске российских спортсменов на Олимпиаду-2024 к лету

От французских властей ожидают решения о том, можно ли будет российским спортсменам принимать участие в Олимпиаде, которая состоится в 2024 году в Париже. Однако они решили с ним повременить, пока свой вердикт не выскажет Международный олимпийский комитет, пишет Le Figaro.



AP

Французское правительство не приняло решения по поводу участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже, пишет Le Figaro. Однако они ожидают вердикт Международного олимпийского комитета «к лету».

Как напоминает издание, в конце января президент Украины Владимир Зеленский потребовал от своего французского коллеги Эммануэля Макрона, чтобы россиян отстранили от участия в Олимпиаде, которая будет проходить в Париже. Того же мнения придерживается и мэр Парижа Анн Идальго.

Однако же в МОК говорят, что изучают возможность разрешить российским спортсменам участвовать под нейтральным флагом. «Решение должно быть принято к лету», — напомнил пресс-секретарь французского правительства Оливье Веран.



«Так что никакая позиция ещё не была официально согласована с МОК», — заявил он. То есть российских спортсменов ещё могут допустить на Игры. Впрочем, и вариант с недопуском там тоже не исключается, поскольку Франция ратует за полномасштабное применение санкций против России, напоминает Le Figaro.