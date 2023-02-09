 

Arirang – на крупнейшем параде в КНДР показали межконтинентальные баллистические ракеты нового поколения

09.02.2023, 17:45, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В Северной Корее в среду состоялся крупнейший в истории страны военный парад, на котором были представлены усовершенствованные межконтинентальные баллистические ракеты «Хвасон-17», передаёт телеканал Arirang. На торжественном ночном мероприятии, посвящённому 75-летию Корейской народной армии, присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с женой и дочерью.

Появились подробности о военном параде в Северной Корее, на котором, вероятно, была продемонстрирована последняя межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Государственные СМИ КНДР сообщили, что на мероприятии присутствовал северокорейский лидер Ким Чен Ын. С подробностями наш корреспондент.

Северокорейские СМИ сообщили, что Ким Чен Ын присутствовал на параде в честь 75-летия армии страны в среду вечером вместе со своей дочерью и женой. В четверг Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что северокорейский лидер прибыл на площадь Ким Ир Сена в Пхеньяне со своей семьёй и наблюдал за ночным событием. Ранее южнокорейские СМИ передавали, что смотр начался около 20:30 и были продемонстрированы новейшие межконтинентальные баллистические ракеты КНДР наряду с другими передовыми вооружениями в ходе крупнейшего в истории страны военного парада.

На кадрах, сделанных компанией Maxar Technologies, среди множества вооружений, движущихся по площади, были замечены ракеты, похожие на «Хвасон-17». Как сообщается, «Хвасон-17» является крупнейшей в мире дорожно-мобильной межконтинентальной баллистической ракетой на жидком топливе и способна достичь материковой части Соединённых Штатов. Хотя эта ракета была впервые представлена в апреле прошлого года, аналитики полагают, что «хвасоны», которые были продемонстрированы в среду, вероятно, оснащены твердотопливными двигателями, которые Пхеньян испытал в середине декабря.

Местные СМИ также обнаружили твердотопливные ракеты средней и большой дальности. Для мероприятия мобилизовали около 22 тысяч человек, что делает нынешний парад самым масштабным из когда-либо проводившихся за всю историю КНДР. Это уже пятый парад подряд, который Северная Корея проводит посреди ночи, предположительно ради большей зрелищности. В четверг Министерство обороны Южной Кореи сообщило журналистам, что кадры парада анализируются.

Дата выхода в эфир 09 февраля 2023 года.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.04.22 / Запрещая европейцам импортировать российскую нефть, США сами наращивают её закупки

16.09.22 / Вернулся другой человек: Воропаева о неузнаваемой после очередной пластики 73-летней Пугачевой

03.06.22 / Вернувшись с Украины, американские добровольцы могут использовать полученный опыт против целей внутри страны

15.06.21 / У шумеров был космодром и 5 тысяч лет назад они летали к звездам

28.11.22 / Менделеев рекомендовал 60 градусов – как советская алкогольная промышленность испортила водку ради экономии

02.11.22 / France 24 – в шаге от власти — коалиция Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

04.11.20 / Тёмные тайны парижских катакомб

02.02.22 / Плати за меня, плати! – Личное мнение

10.06.21 / Ольга Бузова удостоена звания заслуженной артистки ДНР

22.01.22 / Блинкен: «В случае аннексии незначительной части Украины санкции введены не будут»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика