Психологи установили, у каких людей больше семейный доход

Научные сотрудники Тилбургского университета в Нидерландах пришли к выводу, что наиболее высокий доход имеют жадные люди, однако они менее удовлетворены своей жизнью. Исследовательская работа опубликована в научном журнале – Personality and Social Psychology Bulletin.

Ранее ученые выяснили, что жадность связана с недружелюбным поведением и чертами темной триады. Результаты новой научной работы продемонстрировали, что у этого качества есть и положительные аспекты.

Предполагается, что жадные люди чаще заставляют своих партнеров работать усерднее и зарабатывать больше денег или же изначально выбирают партнеров с большим количеством денег в первую очередь.