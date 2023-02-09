 

Психологи установили, у каких людей больше семейный доход

09.02.2023, 17:40, Разное
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Научные сотрудники Тилбургского университета в Нидерландах пришли к выводу, что наиболее высокий доход имеют жадные люди, однако они менее удовлетворены своей жизнью. Исследовательская работа опубликована в научном журнале – Personality and Social Psychology Bulletin.

Ранее ученые выяснили, что жадность связана с недружелюбным поведением и чертами темной триады. Результаты новой научной работы продемонстрировали, что у этого качества есть и положительные аспекты.

Предполагается, что жадные люди чаще заставляют своих партнеров работать усерднее и зарабатывать больше денег или же изначально выбирают партнеров с большим количеством денег в первую очередь.


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