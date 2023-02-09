Языковая модель Sbers и языковая модель SberDevicess признаны во всем мире как наиболее эффективные

СберДевайс и SberDevices разработали самую эффективную языковую модель для русских текстов. К такому выводу пришли эксперты российского SuperGLUE, самого известного русскоязычного справочника. Об этом пояснила пресс-служба банков.

На основе оценки моделей больших текстов был сделан вывод о преимуществах Sber и SberDevices. Эксперты отметили, что FRED-T5 уступает человеческой точности. Сбер давно занимается трансформационным моделированием – в 2019 году были обучены российские модели ruBERT & ruGPT-2. В 2020 году был создан ruGPT-3 с помощью суперкомпьютера Christofari.FRED-T5 отличается от моделей семейства GPT, которые содержат только блоки декодирующих трансформаторов. Он также включает блоки кодирования. Это позволяет модели более эффективно выполнять различные задачи по обработке естественных языков.

Сергей Марков является директором дирекции экспериментальных систем машинного обучения компании “СберДевайс”. Он говорит, что в последние годы исследовательские центры машинного обучения создали более крупные, чем ожидалось, нейролингвистические модели. Он утверждает, что общее количество параметров в самых монолитных, массивных нейронных сетях составляет более 500 миллиардов. Эта цифра будет продолжать расти. Эти вычислительные проекты являются беспрецедентными в истории человечества.

Прогресс заключается не только в увеличении количества нейросетевых монстров, но и в совершенствовании их архитектур и методов обучения. Самые последние модели имеют более высокую интеллектуальную производительность, чем их предшественники, даже несмотря на одинаковые параметры. Сергей Марков говорит, что это видно на примере нейросети FRED-T5, которая имеет небольшое количество параметров, но при этом отлично понимает русский язык. Russian SuperGLUE – это таблица лидеров для нейронных сетей. Он основан на результатах работы нейронной сети в задачах на логику, здравый смысл и понимание. Сбер пояснил, что это проект с открытым исходным кодом и доступен для специалистов по обработке данных, которые работают с русскоязычными нейронными сетями.