Эксперты оценивают ущерб от землетрясений в Турции, Сирии и других частях света

По данным международного рейтингового агентства Fitch Ratings, разрушения, вызванные землетрясениями в Турции, Сирии и других странах, оцениваются в 4 миллиарда долларов. Однако агентство опубликовало заявление, в котором указало, что потенциальный ущерб мог быть выше.

В понедельник на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Тайипа Эрдоана, оно было самым сильным с 1939 года. Позже в тот же день произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Согласно последним статистическим данным, число погибших в Турции превысило 14000 человек, более 63 000 человек получили ранения. Сирия также пострадала от землетрясения. Более 1,2 миллиона человек погибли, и более 2 000 получили ранения. Однако разбор завалов продолжается.

“Экономические потери трудно оценить количественно из-за постоянных изменений в окружающей среде. Однако, скорее всего, они превысят 2 миллиарда долларов. Они могут достигнуть даже 4 миллиардов долларов. Страховые потери покроют гораздо меньшую сумму, возможно, $1 млрд. из-за низкого уровня покрытия в пострадавших районах”, – аналитики Fitch оценили последствия землетрясений в Турции, Сирии и Иране.Fitch заявило, что хотя подавляющее большинство убытков может быть покрыто страхованием, сумма все равно будет небольшой по отношению к общему рынку перестрахования. Это также не повлияет на рейтинги перестраховщиков.