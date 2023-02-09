 

Строившие московскую высотку рабочие перестали говорить по-русски после ее обрушения

09.02.2023, 17:33, Разное
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В Москве в ходе строительства одной из 150-этажек произошло обрушение недостроенного здания. К счастью, никто не пострадал. Тем не менее, у
рабочих, задействованных в строительстве, наблюдаются когнитивные искажения
сенсорно-речевого аппарата, в связи с чем они перестали понимать и говорить
по-русски.

Как сообщает источник ИА «Панорама», среди рабочих были
как этнические русские, так и выходцы из национальных республик, либо соседних
стран. Тем не менее, абсолютно у всех
начались проблемы с восприятием и использованием русского языка, хотя
большинство строителей владели им на достаточном уровне.

Медики сообщили, что отныне строители говорят исключительно на
сленге, который непонятен абсолютно всем окружающим – они упоминают некие «ерунки», «ватерпасы», «кельмы». По мнению психиатров, подобное искажение может наблюдаться при сильном стрессе.

Рабочие были
задействованы на строительстве ЖК «Тауэр» на окраине Некрасовки. Стопятидесятиэтажные
дома со студиями должны были быть введены в эксплуатацию уже в 2024 году. Источник «Панорамы» в мэрии указал, что причина
обрушения не связана с нарушением техники безопасности.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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