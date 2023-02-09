Клетка по-прежнему в тренде: лучшие способы применить модный узор в своих весенних образах

Клетчатые ткани время от времени то становятся более популярными, то отходят на второй план. Но, кажется, клетка снова выйдет на сцену в 2023 году и станет настоящим трендом. У нее почти нет своего собственного стиля, поэтому сочетать ее можно с самыми разными нарядами. Клетка может лечь в основу предметов одежды, которые отличаются элегантностью и утонченностью.

Но, как ни странно, клетчатая ткань идет и на пошив спортивной одежды. Независимо от того, становится клетка более или менее модной, кажется, это нестареющая классика.

Твид и клетка

Твид и клетка всегда шли рука об руку. Сегодня они удачно интегрировались в стритстайл и готовы подчеркнуть вашу элегантность. Твидовые клетчатые костюмы этого года будто окутаны аурой французской моды. Не ограничивайте себя классическим черно-белым сочетанием, скорее сделайте свой образ более ярким.

Ретро-настроение

Комплекты в стиле ретро могут быть повседневными и очень женственными. Сочетайте клетчатые брюки с теплыми пиджаками контрастных оттенков, так вы сможете вывести свой повседневный стиль на новый уровень. Гармоничное сочетание цветов при этом будет очень важно. Например, дополните клетчатую юбку в розовом оттенке классическим приталенным пальто голубого цвета.

Повседневный и женственный

Несмотря на то что клетка обычно ассоциируется с элегантностью, она может лечь в основу свободного и даже спортивного стиля. Ваш любимый джинсовый комплект можно надеть с блейзером в клетку. Не забывайте и о цветных вельветовых брюках, которые тоже способны освежить любой образ. В такой одежде вы не только будете выглядеть женственно, но и чувствовать себя сможете очень комфортно.

Почти незаметна

Даже если вы не очень любите ярко выраженную клетку, вам все равно она может понравиться, если будет практически незаметной на ткани. За счет клетки в данном случае удалось получить мягкое сочетание двух оттенков, которые перекликаются в остальных вещах образа: джинсах, базовой футболке и белой сумке.

Более того, сочетать такой пиджак можно будет и с другими вещами вашего гардероба – вариантов великое множество. Возможно, 2023 год – самое время, чтобы дополнить свою капсулу клетчатым блейзером.

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Акцент на клетку

Вы уже оделись и готовы выходить, но, взглянув в зеркало, поняли, что ваш образ слишком монохромный. Что ж, исправить ситуацию можно клетчатым пиджаком с ярким сочетанием цветов. Кроме того, его мягкая ткань поможет не замерзнуть. А если станет жарко, его всегда можно скинуть.

Не надо стесняться

Если до сих пор вы держали свои прекрасные ножки прикрытыми вечными брюками и джинсами, пора их “выгулять” и надеть эти короткие шорты в крупную клетку. Но с чем же их сочетать? Конечно же, с элегантным и женственным жакетом в мелкую клетку. Наденьте очки в массивной оправе и возьмите ультрамаленькую сумочку светло-коричневого цвета – ваш образ готов!

Классическая клетчатая рубашка

Вовсе не обязательно клетке быть стильной и элегантной. Она вполне может быть представлена оверсайз-рубашкой, которую можно сочетать с чем угодно, например с массивными полусапожками и джинсами небесно-голубого цвета.

Серое с розовым

Почему бы и нет? Порой самые неожиданные сочетания смотрятся просто непревзойденно. Если вы любите серую монохромную клетку, но лицо в сочетании с ней выглядит не слишком свежим, наденьте розовую футболку.

Отголоски лета

Разные оттенки фиолетового смотрятся так нежно. Их воздушность подчеркивает строгость клетки, которая представлена нежно-лавандовым. Пожалуй, образ не был бы завершенным, если бы не ярко-желтые босоножки. Теперь от этого образа просто невозможно оторвать глаз! А собрать его можно будет в любом сочетании цветов, который подходит для вашего типа внешности.