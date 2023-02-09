Скандалы: Слияние и замещение

«Сбер» закрыл почти 800 офисов за полгода

Сбербанк закрыл 783 дополнительных офиса с июля по декабрь прошлого года, выяснили «Известия». Их осталось 12,3 тыс. Темпы сокращения сети в 2,5 раза выше, чем годом ранее, и в пять раз выше, чем по всем другим вместе взятым банкам. В «Сбере» заявили «Известиям», что это связано с оптимизацией. Содержание стандартных отделений в небольших населенных пунктах стоит дорого, отметили в ЦБ.

Там считают, что корректнее говорить не о сокращении, а о замещении точек и способов предоставления финансовых услуг банков населению. Вместе с тем в 2023 году планируется открытие точек «Сбера» в Крыму.

Цель не оправдывает средства

Российские банки с июля по декабрь 2022-го закрыли 926 дополнительных офисов. Их число сократилось до 24,2 тыс., следует из расчетов «Известий» на основании статистики ЦБ. Львиная доля переставших работать отделений приходится на Сбербанк: он сократил количество пунктов обслуживания клиентов на 783, до 12,3 тыс. Тогда как остальные участники рынка прекратили работу лишь 143 точек.

Тенденция снижения количества офисов банков наблюдалась и ранее, но ее темпы были не столь активны. Например, общая численность розничной сети российских кредитных организаций в аналогичном периоде 2021 года сократилась на 590 отделений, а в 2020-м на 227. У «Сбера» в эти годы было закрыто 355 и 52 точки соответственно.

Сбербанк регулярно проводит аудит сети, сказали «Известиям» в кредитной организации. Если городской офис имеет малую проходимость, а в пешей доступности есть другой, более крупный, в котором работает больший штат сотрудников и предоставляется больший набор услуг, то функции такого отделения переносятся в более крупное соседнее, пояснили там.

Но в целом покрытие территорий сервисами сохраняется на прежнем уровне, подчеркнули в «Сбере». Кроме того, с 2023 года банк начал работать в Крыму. Он сообщил, что первые офисы на полуострове появятся уже в этом полугодии.

В других банках «Известиям» подтвердили тренд на оптимизацию отделений. Абсолют Банк закрыл в 2022-м пять пунктов обслуживания клиентов. Сокращение коснулось так называемых моноофисов, где было представлено только одно из направлений бизнеса, рассказали в кредитной организации. В целом закрытие банками своих филиалов связано с сокращением расходов. Во главе стоит экономика — рентабельный бизнес и эффективность каждой точки, потенциал развития сети с учетом меняющегося рынка и устойчивый клиентский поток, подчеркнули в Абсолют Банке.

Количество офисов ВТБ стабильно и насчитывает более 1,3 тыс., поделились в организации. В ближайшей перспективе тенденция на сокращение отделений для оптимизации расходов продолжится, считают там. Банки стремятся сохранить сеть максимально продуктивной с удобным местоположением и клиентопотоком, обеспечивая бесперебойный доступ граждан к финуслугам.

При этом на банковском рынке в целом с 2022 года наметился тренд на оптимизацию расходов и сокращение количества офисов за счет неэффективных и дублирующих точек, рассказали там. Большинство банков еще в 2021-м начали этим заниматься, а прошлый год стал ключевым для принятия решений по закрытию для многих игроков, согласились в «Зените». Банк не сокращал свою сеть отделений, добавили там. Такой же ответ дали в банке «Санкт-Петербург» и «Хоум Кредите».

Сеть отделений значительно расширилась в 2022-м, в том числе за счет выхода банка в новые регионы, рассказали «Известиям» в ПСБ. Кредитная организация присутствует почти в 90 населенных пунктах, и в декабре региональная сеть в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях превысила 200 точек, сообщили в организации.

В Совкомбанке во втором полугодии открыли 17 новых отделений, в МТС Банке — семь в целом за 2022-й. Финорганизации планируют наращивать розничную сеть и в 2023-м.

Естественный процесс

В ЦБ считают, что более корректно говорить не о сокращении, а о замещении точек и способов предоставления финансовых услуг банков населению. Содержание стандартных офисов в небольших населенных пунктах может быть достаточно дорогостоящим и сопряжено с целым рядом сложностей. Так, часть подразделений крупнейших банков, закрытых в сельской местности, длительное время (иногда более года) фактически не работали из-за отсутствия помещений или сотрудников, рассказали «Известиям» в регуляторе.

Дистанционный доступ к финансовым продуктам и услугам в значительной степени вытесняет традиционные форматы, подчеркнули в ЦБ. При этом развиваются различные альтернативные варианты обслуживания: в частности, в 2022-м на 73,4% (до 17 тыс.) выросло число населенных пунктов в сельской местности, где можно в отделении почтовой связи подать документы на открытие банковского счета. В селах в 24,5 тыс. пунктов на почте можно выполнить ряд операций, в том числе снять или внести наличные.

В Почта Банке рассказали, что за прошлый год нарастили присутствие в почтовых отделениях на 50% (8 тыс. точек). Они были открыты преимущественно в сельской местности.

— Банки после 2020-го продолжают совершенствовать диджитализацию продуктовой линейки и внедрять онлайн-сервисы, — согласилась аналитик банковских рейтингов НРА Наталия Богомолова. — При этом, учитывая масштабы страны и различный уровень проникновения технологий в регионах, большинство пользователей по-прежнему предпочитает использовать формат офлайн-взаимодействия с банком.

Закрытие точек обслуживания, в том числе крупными игроками, — естественный процесс, считает операционный директор финтех-платформы «Фаст Ривер» Ксения Артемьева. По ее словам, растет финансовая грамотность пользователей, становится больше инструментов для взаимодействия с банками дистанционно. Поэтому этот процесс не остановится ни в 2023 году, ни в следующем, уверена она.

По мнению Ксении Артемьевой, не стоит сбрасывать со счетов еще и недополученную многими банками прибыль в 2022-м, а также растущие расходы на операционную деятельность. Также следует учесть сложно прогнозируемый бизнес-ландшафт в секторе. Как подчеркнула эксперт, всё это требует пересмотра старых схем работы и оптимизации расходов, в том числе закрытия недостаточно эффективных и не пользующихся спросом офлайн-отделений.

Фото: Скандалы.ру

Роза Алмакунова

Оригинал материала: “Известия”